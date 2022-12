23-jährige Frau wird bei einem Unfall in Wenden verletzt

Wenden. In Gerlingen kam es am Dienstag zu einem Unfall. Im Kreuzungsbereich „Koblenzer Straße / Bruchstraße“ kollidierten zwei Fahrzeuge.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstag (27. Dezember) gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich „Koblenzer Straße / Bruchstraße“ in Gerlingen ereignet. Dabei befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw von der Bruchstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein und beabsichtigte, nach links auf die Koblenzer Straße einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto die Koblenzer Straße in Richtung Wenden. Sie wollte von der vorfahrtsberechtigten Straße nach links in die Bruchstraße einbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge.

Die 23-Jährige wurde verletzt und von einer Rettungswagenbesatzung vor Ort behandelt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

