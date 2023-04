26-Jähriger aus Olpe überschlägt sich mit seinem Auto

Der 26-jährige Olper war von Niederndorf kommend in Fahrtrichtung Freudenberg auf der Niederndorfer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve aufgrund Alkohols und überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Olpe/Freudenberg. Bei einem Unfall wurde ein junger Autofahrer aus Olpe schwer verletzt. Er krachte mit voller Wucht gegen einen massiven Findling.

Reichlicher Alkoholgenuss und den Witterungsverhältnissen nicht angepasste Geschwindigkeit sind Ursächlich für einen schweren Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag bei dem ein 26-jähriger Mann mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der 26-jährige Olper war von Niederndorf kommend in Fahrtrichtung Freudenberg auf der Niederndorfer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve aufgrund Alkohols und überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Pkw VW-Golf fuhr ungebremst in einer Grundstückseinfahrt, durchfuhr eine Hecke und krachte mit voller Wucht gegen einen massiven Findling. Durch den Aufschlag wurde der Golf herumgeschleudert überschlug sich und blieb auf dem Dach auf der Fahrbahn liegen. Hätte der Findling nicht im Bereich des Hauseinganges gelegen, wäre der Wagen ins Wohnhaus gedonnert. Der 26-jährige konnte noch aus seinem Wrack herauskrabbeln, jedoch musste er aufgrund seiner Verletzungen durch den Notarzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Alkohol und nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursachen in der Nacht zum Freitag bei dem 26-jährigen Olper. Foto: Jürgen Schade

Wegen auslaufender Betriebsstoffe vom Fahrzeug, Trümmerteile sowie Glasscherben musste die Feuerwehr Niederndorf ausrücken. Diese sicherte auch die Unfallstelle ab. Die Niederndorfer Straße war für über eine Stunde voll gesperrt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Polizei ordnete aufgrund des Alkoholgenusses eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher.

