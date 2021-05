290.000 Euro für Lennestadt - Ministerin darf wiederkommen

Saalhausen/Meggen. 195.000 Euro für die alte Kraftzentrale in Meggen, 96.150 Euro für St. Jodokus in Saalhausen überreichte Ministerin Scharrenbach in Lennestadt.

„Sie können zu solchen Anlässen gerne wiederkommen“, sagte Alfons Heimes, geschäftsführender Vorsitzender der St. Jodokus-Gemeinde Saalhausen zum Gast aus Düsseldorf. Soeben hatte Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, einen Förderbescheid über 96.150 Euro an die Gemeinde übergeben, damit die Innensanierung des Gotteshauses endlich starten kann. Seit sechs Jahren plant und bemüht sich die Gemeinde an allen Fronten, die Finanzierung für die Grundsanierung zu schultern. Immerhin rund 850.000 Euro kostet das Gesamtpaket. Da kommt das Geld aus den Landesdenkmaltopf gerade recht. Mit dem Zuschuss des Erzbistums Paderborn in Höhe von 458.000 Euro und weiteren 160.000 Euro aus Denkmalmitteln des Bundes bleibt für die Gemeinde ein überschaubarer Eigenanteil von etwa 130.000 Euro.

Der erste Förderantrag an das Land war noch abgelehnt worden, „deshalb haben wir mit dem Geld gar nicht mehr gerechnet“, so Heimes. Im zweiten Anlauf hat es dann geklappt. „Es lohnt sich deshalb immer einen zweiten Antrag zu stellen“, rät die Ministerin, die sich die geplanten Maßnahmen von den Architektinnen Barbara Maas und Mechthild Clemens erklären ließ.

Kapelle wird saniert

Wie viele Sauerländer Gotteshäuser ist auch St. Jodokus keine Kirche aus einem Guss. Der älteste Teil, die etwas tiefer liegende Kapelle stammt aus dem 13. Jahrhundert, das große Kirchenschiff wurde 1906 angebaut. „Ich kenne den alten Teil noch als Rumpelkammer mit einem Bretterverschlag“, erinnert sich Alfons Heimes an Kindheitstage. Manchmal drückte sogar Grundwasser von der Lenne in den Raum. Die Kapelle bekommt nun einen barrierefreien Zugang von außen, eine eigene Heizung und soll künftig für Werktags-Gottesdienste mit wenigen Teilnehmern dienen, damit die große Kirche nicht extra geheizt werden muss. Zur Abtrennung vom Kirchenschiff wird eine flexible Glaswand installiert.

Jürgen Patt (56) unterschreibt den Förderbescheid, den Ina Scharrenbach mitgebracht hatte. Hinten Jochen Ritter, MdL, Bürgermeister Tiobas Puspas und Stadtplanerin Vanessa Brinkhoff (von links). Foto: Volker Eberts / WP

Die gesamte Kirche wird von innen grundsaniert und zum Teil restauriert, was lange überfällig ist. Heimes: „Die Gemeindemitglieder erwarten, dass ihre Kirche wieder in Schuss kommt.“ Die Ministerin kann das gut nachvollziehen: „Kirche ist mehr als nur ein Raum.“

Höchstförderung für Kraftzentrale

Eine Stunde zuvor freuten sich am Donnerstag bereits die Heinsberger Gebrüder Patt über den Besuch der Ministerin. Sie sind Besitzer der früheren Kraftzentrale der Firma Sachtleben an der Meggener Straße in Meggen, betrieben dort früher einen Elektrogerätehandel (Elkupa). Heute ist dort das Fitness-Studio „Fitness-Grube“ zuhause. Die Sanierung des Dachs, der Fassade und der Fenster des denkmalgeschützten Gebäudes aus dem Jahr 1913 kostet rund 500.000 Euro. Davon sind 390.000 Euro förderfähig. Ina Scharrenbach überreichte den Besitzern Jürgen und Hubertus Patt einen Förderbescheid über 50 Prozent, also 195.000 Euro, „die höchstmögliche Förderung“, so die Ministerin. Die Eigentümer würden gern sofort loslegen, was aber beim derzeitigen Baustoffmangel kaum möglich sei. Sollte der Zeitrahmen für die Förderung deshalb überschritten werden, will das Land pragmatisch vorgehen. „Wenn´s klappert, sind wir flexibel“, so Scharrenbach.

