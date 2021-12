2G-Bändchen kommen in Lennestädter Handel und Gastronomie

Die Attendorner Händlerin Andrea Blüm trägt ein grünes Bändchen. Seit Freitag sind diese Armbänder in Attendorn als 2G-Nachweis im Umlauf. Am Montag erhalten so ähnliche Bänder auch die Lennestädter Händler und Gastronomen.

Lennestadt. Am Samstag sind die Bändchen mit der Aufschrift „Lennestadt - Der Schatz im Sauerland“ geliefert worden. Sie gehen ab Montag an alle Geschäfte.

Genauso wie in Attendorn sollen auch im Einzelhandel und in der Gastronomie in Lennestadt so genannte 2G-Bändchen den Einkauf für vollgeimpfte und genesene Kunden und Gäste komfortabler machen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Betrieben bei der Kontrolle entlasten.

Am Samstag sind die Bändchen mit der Aufschrift „Lennestadt - Der Schatz im Sauerland“ geliefert worden und sollen ab Montag, 13. Dezember, an alle Geschäfte und an die Gastronomie in Lennestadt verteilt werden. Ab Dienstag sind die Bändchen auch an der Information im Rathaus in Altenhundem erhältlich. Das teilte Bürgermeister Tobias Puspas am Samstag mit.

Wer ein solches Bändchen am Handgelenk trägt, der muss künftig nicht mehr in jedem Geschäft aufs Neue seinen Impfstatus nachweisen und sich ausweisen. Wie das genaue Prozedere in Lennestadt aussehen wird, darüber wird noch genauer informiert.

