34-Jähriger beißt im Drogenrausch mehrere Einsatzkräfte

Finnentrop. Ein 34-Jähriger hat im Drogen- und Alkoholrausch in Finnentrop Polizisten und Rettungssanitäter gebissen, als diese ihn fixieren wollten.

Am Sonntag (16. April) hat eine Rettungswagenbesatzung in der Hochstraße um 23:25 Uhr um Amtshilfe gebeten. Ein 34-Jähriger befand sich aufgrund von Drogen- und Alkoholkonsum in einem psychischen Ausnahmezustand und sollte in ein Krankenhaus gefahren werden. Sowohl gegenüber der Polizei als auch gegenüber dem Rettungsdienst verhielt sich der Mann sehr aggressiv und wechselhaft. Um den Mann ins Krankenhaus zu fahren, mussten ihn Beamte fixieren. Dabei gelang es dem Mann, einen Polizisten zu beißen. Auch ein Rettungssanitäter erlitt Bisswunden. Daneben versuchte der Mann fortlaufend, die Einsatzkräfte zu verletzten und zu bespucken.

+++ Lesen Sie hier: Lkw verliert Bierkisten – Sperrung Autobahn dauert weiter an +++

Zwischenzeitlich mussten weitere Polizeibeamte und Rettungskräfte zur Sicherung des Transports hinzugezogen werden. Die verletzten Einsatzkräfte wurden im Krankenhaus behandelt. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben. Der Mann blieb zunächst im Krankenhaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe