40 Jahre Theaterverein: Beim „Liebesspiel“ flog die Perücke

Oberhundem Der Theaterverein Oberhundem startet mit dem Schwank „Kaviar trifft Currywurst“ in seine Jubiläumssaison. Der Vorverkauf hat begonnen.

„Vorhang auf“ heißt es ab 28. Dezember wieder dreimal in der Dorfgemeinschaftshalle Oberhundem. Der Theaterverein startet die nächsten Angriffe auf die Lachmuskeln seines hochverehrten Publikums. Es wird eine besondere Spielzeit werden, denn der rührige Verein feiert dieses Jahr Jubiläum. Zum 38. Mal seit 1983 wird das Laien-Ensemble auf die Bretter, die die Welt bedeuten, steigen – nur das eine Ziel vor Augen, ihrem Publikum drei unbeschwerte Stunden zu bescheren. Der Dreiakter „Kaviar trifft Currywurst“ aus der Feder von Winnie Abel, inszeniert von Hildegard Mettbach und Angelika Assmann, bietet dafür die perfekte Grundlage.

„Kneipe“ auf der Bühne

Wirtin Erna Wutschke (Jutta Schöttes) muss ihre arg heruntergekommene Eckkneipe innerhalb von 24 Stunden in ein Edel-Lokal verwandeln, denn ihr neureicher Cousin will sie besuchen. Erna will sich von ihrem Vetter Geld leihen, hat ihm aber jahrelang vorgegaukelt, sie führe eine Edel-Gastronomie. Um zu erahnen, was dann passiert, braucht es nicht allzu viel Fantasie. Stammkundin Sandy (Nicole Schick) muss plötzlich eine „feine Dame“ mimen, Ernas tollpatschiger Freund wird zum Chefkellner befördert, der schweigsame Dauergast Heini (Hermann Kneer) weigert sich standhaft, seinen Stammplatz zu verlassen und Ernas missgünstiger Kneipennachbar startet einen Sabotageakt und setzt Ungeziefer in ihrem Lokal aus. Und zu allem Überfluss hat sich auch noch Restaurant-Tester Raimund Rach (Karl-Josef Pütz) angekündigt… Was folgt, ist ein rasantes Verwechslungsspiel, bei dem alles schief geht, was schief gehen kann. Keine Frage, der Dreiakter (mit zwei Pausen) hat höchstes Humorpotenzial. Die Besucher der drei Vorstellungen sollten das Taschentuch gegen die Lachtränen nicht vergessen.

Wenn wir Nachwuchs brauchen, dann suchen wir uns Leute aus dem Dorf. Jutta Schöttes, Vorsitzende des Theatervereins Oberhundem

Seit September laufen bereits die Proben des Ensembles, noch lange ist nicht alles fertig. Die Bühne ist noch im Rohbau, die Kostüme noch in der Mache, aber die Stimmung unter dem Ensemble und den vielen Helfern und Unterstützern im Hintergrund ist schon premieren-reif. Alle wissen, dass die Jubiläums-Saison eine ganz Besondere sein wird. Das soll und wird auch das Publikum spüren.

Jubiläumsheft erschienen

In dieser Woche ist das neue Jubiläumsheft erschienen. Auf 32 Seiten lässt der Verein die letzten 40 Jahren Revue passieren, vom Tag an, als Beate Schöttes den Verein gründete. „Die Pferdekur“ und „Alles Schwindel“ waren die ersten Einakter in der noch im Rohbau befindlichen Dorfhalle. Viele Fotos und Presseberichte in dem sehenswerten Heft zeugen davon, mit wie viel Leidenschaft und Einfallsreichtum das Ensemble zu Werke ging und jedes Lustspiel ein „Bombenerfolg“ – meist vor ausverkauftem Haus – wurde. Grundsätzlich war dem Ensemble in 40 Jahren kaum ein Thema zu „heiß“ oder eine Szene zu peinlich. Einige Aufführungen tragen den Stempel „Unvergessen“, zum Beispiel, als bei einem heftigen „Liebesspiel“ auf der Bühne eine Perücke flöten ging oder in einem Stück ein „echter“ Heiratsantrag gemacht wurde.

Kartenvorverkauf startet Premiere des Stücks „Kaviar trifft Currywurst“ ist am Donnerstag, 28. Dezember, um 19 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) in der Dorfgemeinschaftshalle Oberhundem. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 6. und 13. Januar, jeweils um 19 Uhr. Nach der letzten Aufführung am 13. Januar, spielt die Tanzband des Musikvereins Rinsecke-Oberhundem zum „Jubiläumsball“ auf. Karten im Vorverkauf gibt es ab Samstag, 18. November, bis Freitag, 12. Januar, in der Bäckerei Tröster, Oberhundem; in der Hundem-Apotheke in Würdinghausen und in der St. Valentin-Apotheke in Kirchhundem, in der Bücherei Hamm in Altenhundem und in der Metzgerei Eickhoff in Halberbracht. In 40 Jahren ist noch nie eine Aufführung wegen Krankheit, Wetter, etc. ausgefallen, nur in 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie. Einen Teil der Einnahmen spendet der Theaterverein Oberhundem regelmäßig an die örtlichen Vereine.

Aus Anlass des Jubiläums schlüpfen in diesem Jahr drei „ehemalige“ Protagonisten wieder in neue Rollen, darunter mit Karl-Josef Pütz und Hermann Kneer (87, ältestes Vereinsmitglied) zwei, die schon in der ersten Spielzeit dabei waren. Im Jubiläumsheft sind alle Schauspielerinnen und Schauspieler aus all den Jahren aufgeführt, einige können das Jubiläum leider nicht mehr miterleben, aber auch an sie denkt der Verein in diesen Tagen, wie Vorsitzende Jutta Schöttes in ihrem Vorwort betont.

30 Mitglieder hat der Theaterverein Oberhundem, das klingt überschaubar. Im Wesentlichen sind es das Schauspielteam, die Techniker und Handwerker für Licht, Ton und Bühnenbild und die Helferinnen und Helfer abseits der Bühne. Nachwuchsprobleme kennt der Verein nicht. „Wenn wir Nachwuchs brauchen, dann suchen wir uns Leute aus dem Dorf“, so Jutta Schöttes. Das Kirchspiel im oberen Hundemtal scheint ein riesiges Reservoir an geeigneten Darstellerinnen und Darstellern zu besitzen.

„Urgesteine“ immer noch dabei

Aber auch in diesem Jahr stehen wieder viele „Urgesteine“ auf der Bühne, die jedes Jahr in neue Rollen schlüpfen, um sich am Ende des Jahres die wertvollste Belohnung eines Künstlers zu verdienen – den Applaus des Publikums. Aber manchmal reichen Ruhm und Ehre sogar über den Tellerrand des Hundemtals hinaus, wie Wendelin Kebbe, seit 1984 aktiv dabei, erfuhr. „Plötzlich sprach mich in Schmallenberg eine Dame an. Ich sagte, Entschuldigung, helfen Sie mir mal. Da sagte sie: Ich kenne Sie vom Theater in Oberhundem, da sind wir jedes Jahr dabei.“

