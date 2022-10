40 Südwestfalen pilgern mit dem Hungertuch durch Schwaben

In diesem Jahr führte die Hungertuchwallfahrt nach Freiburg und machte in Herbolzheim Station. Anmeldungen für die nächste Pilgertour sind ab sofort möglich.

Olpe/Siegen/Augsburg. Die Wallfahrt soll Einstimmung auf die Fastenzeit und Zeichen des Einsatzes für Frieden und Gerechtigkeit sein. Nun sind Anmeldungen möglich.

Klimaveränderung, Krieg, Pandemie: Die komplexen Multikrisen dieser Tage zeigen, wo die Schwachstellen der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen liegen. Dabei verflechten und verstärken sich diese Krisen gegenseitig. Die Klimaveränderung ist und bleibt die fundamentale Frage des Überlebens. Diese Thematik greift das neue Hungertuch zur Misereor-Fastenaktion 2023 auf. Mit diesem Hungertuch werden vom 21. bis zum 26. Februar 40 Hungertuchwallfahrerinnen und -wallfahrer aus Südwestfalen zur Eröffnung der Fastenaktion des bischöflichen Hilfswerks Misereor nach Augsburg unterwegs sein. Für die spirituellen Impulse und Gottesdienste sorgt Dechant Karl Hans Köhle aus Siegen mit einem Team. Für Organisation und Streckenführung ist seit vielen Jahren Jochen Voß aus Olpe zuständig.

Die Pilgerinnen und Pilger starten am Karnevalsdienstag am Südrand des Naturparks Frankenhöhe zum lockeren Einlaufen durch Teichlandschaften rund um Dinkelsbühl. Aschermittwoch geht es dann etwa 27 Kilometer vom Karpfenland ins Ries, dem riesigen Meteoritenkrater rund um Nördlingen. Am nächsten Tag führt die Stecke über die abwechslungsreiche, profilierte Landschaft der Schwäbischen Alb. Freitags steht dann mit knapp 32 Kilometern die längste Etappe auf dem Programm: Nach dem Abstieg von der Alb und der Donauüberquerung führt der Weg durch den Naturpark Augsburg Westliche Wälder ins Lechtal. Gleichsam zum Auslaufen auf Flussniveau führt der Weg am Samstag in der Fuggerstadt, wo die Pilger mit anderen Hungertuchwallfahrergruppen zusammentreffen.

Frauen im Mittelpunkt

Am Sonntag, 26. Februar, steht dann die Teilnahme am Eröffnungsgottesdienst der Misereor-Fastenaktion 2023 im Augsburger Dom auf dem Programm. Das Motto der Fastenaktion lautet „Frau. Macht. Veränderung“. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich für weltweiten Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung ein. Besonders Frauen wollen diesen gesellschaftlichen Wandel gleichberechtigt gestalten. Daher stehen Frauen, die mit ihrem Mut und ihrer Stärke überzeugen, im Mittelpunkt der Fastenaktion. Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei die Hungertuchwallfahrt 2023 nach Augsburg eine Chance, aus dem alltäglichen Trott aufzubrechen und sich auf das Hungertuch und seine Impulse einzulassen, heißt es in der Einladung. Der gemeinsame Weg mit anderen schaffe Möglichkeiten, eigene Grenzen zu überwinden, Körper und Geist neu einzustellen und auf die Fastenzeit einzustimmen. Vor allem wolle er zu solidarischem Handeln bewegen.

Die Verpflegung ist einfach. Für unterwegs wird nach Absprache eingekauft und im Rucksack individuell transportiert. Unterkünfte sind Sport- oder Gemeindehallen, Pfarrheime und Hotel. Die An- und Abreise erfolgt im Reisebus. Der Malteser-Hilfsdienst Olpe übernimmt Gepäcktransport und Unterwegs-Service. Die Kosten pro Person liegen bei 350 Euro, alles inklusive. Ein Informationsblatt mit weiteren Einzelheiten steht auf der Internetseite des Dekanats Siegen zum Download bereit: https://kurzelinks.de/vqsz. Anmeldungen und Rückfragen sind per E-Mail an info@dekanat-siegen.de möglich.

