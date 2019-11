Olpe. Polizisten können in der Nacht auf Sonntag im Stachelauer Weg Schlimmeres verhindern. Den betrunkenen 48-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

48-jähriger Mann bedroht Mitbewohner mit Messer in Olpe

Mit einem Messer in der Hand bedrohte ein 48-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag einen 21-jährigen Mitbewohner in einer sogenannten Schlichtunterkunft, also in einer Unterkunft mit geringster Ausstattung, im Stachelauer Weg in Olpe. Weil der angetrunkene 48-Jährige sich auch im Beisein der Beamten nicht beruhigte, nahmen die Polizisten ihn mit in das Polizeigewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.