50-Jähriger bei Unfall in Attendorn schwer verletzt

Attendorn. Ein Mann fuhr ungebremst in den Kreuzungsbereich „Am Wassertor“. Dort wurde er mit seinem Wagen erfasst und schwer verletzt.

Einen schwer verletzten Pkw-Fahrer forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr in Attendorn. Ein 50-Jähriger befuhr die Heldener Straße in Fahrtrichtung Attendorn-Stadtmitte. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr er ungebremst in den Kreuzungsbereich „Am Wassertor“ ein und wurde dort von einem in Richtung Finnentrop fahrenden Lkw erfasst. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Ampel nicht im Betrieb.

Durch den Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer schwer, ein Rettungsteam brachte ihn in ein Krankenhaus. Dort blieb er zunächst stationär.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen aufgeladen. Der Gesamtschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die L 697 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge zum Teil voll gesperrt.