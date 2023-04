51 Jahre Stadthalle Attendorn – Die schönsten Erinnerungen

Attendorn. Die Stadthalle Attendorn feiert ihren 51. Geburtstag. Hier sind schon große Stars aufgetreten. Auch Heino stand hier 2015 auf der Bühne.

Die Geburtstagsparty „50 Jahre Stadthalle Attendorn“ gerät mit einjähriger Corona-Verspätung zur musikalischen Zeitreise. Zuerst eröffnet Bürgermeister Christian Pospischil am Mittag eine Ausstellung mit von Rainer Müller zusammengetragenen Erinnerungsstücken an viele Konzerte in den letzten 51 Jahren in der Halle hoch über der Hansestadt. Dazu gehören Plakate, Langspielplatten, T-Shirts und zwei Gitarren. Stolz ist Müller, einer der Macher von Studio A und Krankenhausrundfunk KRA 2, auf das Originalplakat vom Premierenkonzert mit der deutschen Rockband Birth Control am 22. Oktober 1972. Mehr als ein halbes Jahrhundert danach feiert die Gruppe um Frontmann und Sänger Peter Föller am Abend ein grandioses Comeback in der Stadthalle.

In den 1970er-Jahren war die 1966 in Berlin gegründete Band, bei der ein gewisser Hugo Egon Balder am Schlagzeug saß, Stammgast in Attendorn. Unvergessen ist für viele Birth Control-Fans vor allem der Auftritt 1974, als „live at city hall Attendorn“ Songs für eine Live-LP aufgenommen worden sind. Darunter der Klassiker Gamma Ray, der beim Jubiläumskonzert in einer XXL-Version nicht fehlen durfte. Von der damaligen Besetzung ist an diesem Abend noch Frontmann Peter Föller dabei. Der Sänger mit den langen weißen Haaren und dem auffallenden Hut genießt mit seinen bestens aufgelegten Bandkollegen das Comeback in der Hansestadt und kommt nach dem zweieinhalbstündigen Konzert mit „Altrockern“ ins Gespräch, die schon vor einem halben Jahrhundert dabei waren. Ein Attendorner überrascht ihn mit einer Original-Autogrammkarte von 1974, auf der sich Föller erst gar nicht wiedererkennt.

Zuhörer saßen auf dem Hallenboden

Angekündigt wurde Birth Control vor ihrem ersten Konzert in der am 3. Juni 1972 eingeweihten Stadthalle als „deutsche Pop-Band“. Der Eintritt kostete 5 D-Mark. Die Zuhörer saßen damals auf dem Hallenboden, das war so üblich. Beim Auftritt der englischen Glamour-Rockband The Sweet am 12. Dezember 1973 platzte die Stadthalle mit 2.200 Fans (!) aus allen Nähten. Heute dürfen 1.700 Menschen in der Halle stehen, 1.100 sitzen.

„Damals waren viele Ausnahmebands in Attendorn“, berichtet Rainer Müller und erinnert sich gerne an die Konzerte von Wallenstein, Ekseption, Titanic oder der Spencer Davis Group mit Pete York am Schlagzeug. Der musikalische Höhepunkt war für Müller am 20. Mai 1973 der Gig mit Blueslegende Alexis Korner. „Mitte der 1970er-Jahre ist es dann ruhig geworden.“

Inmitten von alten Konzertplakaten und anderen Erinnerungsstücken stellen sich Amtsleiter Frank Burghaus, Bürgermeister Christian Pospischil und Ausstellungsmacher Rainer Müller (von links) zum Gruppenfoto. Foto: Martin Droste

Möglich gemacht hat die vielen Auftritte von deutschen und internationalen Top-Bands auch der damalige Leiter des Attendorner Verkehrsamtes, Klaus Böhler. Der spätere Herausgeber der Rockzeitschrift Rolling Stone und Autor mehrerer Bücher besaß beste Verbindungen in die Musikszene. „Für uns Jugendliche war das super“, spricht Rainer Müller vielen Attendornern aus der Seele, die schon vor einem halben Jahrhundert in der Stadthalle dabei waren.

Amtsleiter Frank Burghaus zeigt den Sold-out-Award in Gold für drei ausverkaufte Auftritte des Comedian Johann König. Foto: Martin Droste

Damals war Christian Pospischil noch nicht auf der Welt. Aber auch der Bürgermeister der Hansestadt hat in Sachen Stadthalle schon so einiges erlebt. Mit einem Schmunzeln blicken Pospischil und Dezernent Klaus Hesener etwa auf die Pressekonferenz mit Heino zurück, der 2015 mit seiner Jubiläumstournee Station in Attendorn machte. Statt deutscher Volksmusik präsentierte der blonde Sänger mit der markanten Brille Rock und Hip-Hopp. Auf die Frage, warum er das mache, antwortete Heino damals: „Mir stirbt ja mein Publikum weg.“ „Ein totaler netter Mensch“, blicken der Bürgermeister und sein Dezernent zurück.

Halle stand mit 1700 Leuten Kopf

Heute dominieren in der Attendorner Stadthalle die Stars der Comedyszene. Das unterstreichen die Sold-Out-Awards im Backstagebereich. Dort zeigt Amtsleiter Frank Burghaus die goldene Auszeichnung für drei ausverkaufte Auftritte von Johann König. Dessen Kollege Markus Krebs dürfte demnächst folgen. Das persönliche „Highlight“ war für Burghaus ein Konzert vor Corona mit der Kölner Brasspop-Band Querbeat. „Ab dem ersten Lied stand die Halle mit 1700 Leuten Kopf. Das war das Konzert mit der besten Stimmung.“

Mehr als 50 Jahre nach ihrem ersten Auftritt in der Attendorner Stadthalle geben Birth Control mit Frontmann Peter Föller (Mitte) ein grandioses Jubiläumskonzert. Foto: Martin Droste

Wer hinter die Kulissen der Stadthalle blicken will und sich für die Veranstaltungstechnik interessiert, ist an diesem Tag bei Martin Reißner richtig. Der Fachmann vom Stadthallen-Team führt interessierte Besucher durch den neugestalteten Backstagebereich mit gemütlich eingerichteten Zimmern für die Bandmitglieder und Künstler, zur Ausstattung gehören Waschmaschine, Trockner und Duschen. „Früher sah das wie ein Warteraum in einem Bahnhof auf“, erzählt Reißner mit einem Augenzwinkern. Wenn er einen Wunsch frei hätte? „Videowände, mir würden auch Laserbeamer reichen. Aber das kostet viel Geld“, verrät der ehemalige technische Leiter der Siegerlandhalle. Aber auch so ist für ihn die Halle „eine der bestausgestatteten Stadthallen“ der Umgebung. Kämmerer Kaus Hesener, der danebensteht, wird das gerne hören.

Stadthalle Zuschauermagnet

Der Standort der Stadthalle hoch über der Innenstadt war schon vor 51 Jahren nicht unumstritten und ist das bis heute geblieben. Ursprünglich sollte die Halle dort gebaut werden, wo die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt untergebracht ist. „Die Zahlen sprechen für sich“, verweist Bürgermeister Christian Pospischil in Sachen Standort auf mehr als 25.000 Zuschauer im Jahr 2019, mehr als Attendorn Einwohner habe. Zusätzliche Attraktivität versprechen sich die Verantwortlichen durch den Bau des Bürgerparks unterhalb der Stadthalle und die Eröffnung des Restaurants „der Gast“ mit der geplanten Außenterrasse.

