600 Jahre: Rüblinghausen kann stolz auf seine Bürger sein

Rüblinghausen. Kommersabend zum 600-jährigen Bestehen. Ort hat seine eigene Identität nie verloren. Viel Lob für die aktive Dorfgemeinschaft.

Das Dorf Rüblinghausen besteht seit nunmehr 600 Jahren. Die erste schriftliche Erwähnung geht zurück auf den 14. April 1422, als ein gewisser Göbbel von Rübbelkusen sein Erbe und Gut zu Sassenbicke der Olper Kirche schenkte. Dieses Datum fiel in diesem Jahr auf den Gründonnerstag. „Kein passendes Datum für eine große Feier“, befand Ortsvorsteher Walter Rademacher und so legte man den Kommersabend auf Samstag. Rund 200 Gäste aus Politik und Verwaltung, der Kirche, den Vereinen und Bildungseinrichtungen sowie den Nachbardörfern waren gekommen.

+++ Lesen Sie auch: Wenden: In der Feuerwehr der Gemeinde endet eine Ära +++

Ortsheimatpfleger Peter Maiworm nahm die Jubiläumsfeierlichkeiten zum Anlass, anhand von wesentlichen Meilensteinen und Ereignissen einen Streifzug durch das Werden und Sein des Dorfes zu unternehmen. Es war ein aufschlussreicher Geschichtsausflug, angefangen an jenem bedeutungsvollen Tag Anfang des 15. Jahrhunderts bis heute.

Blick in die Geschichte

Maiworm erinnerte an den Kurfürst-Erzbischof Gebhard Truchsess zu Waldenburg (1547-1601), der vergeblich versuchte, die Lehre Luthers einzuführen. Er blickte zurück auf die Hexenprozesse – mindestens 54 sollen es im Gerichtsbezirk Olpe gewesen sein –, auf die schwarze Zeit der Pest, dachte an den Bildhauer Johann Nikolaus Düringer (1735-1756) und an die Erhebung Olpes zur Kreisstadt 1819.

Betonung fanden auch die Ansiedlung von Industrie 1830 durch Friedrich Harkort und der „Henriettenhütte“, die Gründung des Sportvereins, des Gesangsvereins und des Schützenvereins und dann im 20. Jahrhundert die Installierung der Schule in den 1950er Jahren, die Einweihung der Heilig-Geist-Kirche 1968, die kommunale Neuordnung 1969, als Rüblinghausen Stadtteil von Olpe wurde, und die Eröffnung der Sauerlandlinie 1971. Und schließlich die vielen Geschehnisse in den letzten 50 Jahren bis zum Ostersonntag 2022, an dem aufgrund des ausgewiesenen Neubaugebietes das letzte Osterfeuer auf der Rüblinghauser Höhe entzündet wurde.

Ein eigenständiges Dorf

Landrat Theo Melcher unterstrich die Bedeutung des friedlichen Miteinanders. In Zeiten, in denen in Europa Landstriche in Schutt und Asche gelegt würden und Menschen sterben, gelte es, Zeichen zu setzen und Ausgrenzungen nicht zuzulassen. Das 600-jährige Jubiläum sei ein guter Anlass für ein Fest der Toleranz und des Respekts. Stolz könne Rüblinghausen auf das bisher Erreichte sein, so Melcher. „Vielleicht sind die Grenzen zu Olpe nicht sichtbar. Rüblinghausen aber ist ein eigenständiges Dorf und wird es auch bleiben. Dafür stehen auch die vielen Vereine, die vom Engagement der Gemeinschaft zeugen. Das ist eine eindrucksvolle Leistung.“

+++ Auch interessant: Bekenntnisschule: Warum die Olper Bürgerinitiative weiter kämpfen will +++

Auch Olpes Bürgermeister Peter Weber stellte heraus, dass Rüblinghausen trotz des Zusammenwachsens mit dem Stadtgebiet von Olpe nie die eigene Identität verloren habe. „Viele Dörfer wären froh und dankbar, wenn sie so eine engagierte Dorfgemeinschaft mit solch aktiven Vereinen hätten.“ Der Bürgermeister gratulierte indes nicht nur zum 600-jährigen Jubiläum, er dankte auch dafür, dass das Dorf ganz erheblich zur positiven Entwicklung der Stadt Olpe und der gesamten Region beigetragen habe und warf in dem Zusammenhang den Blick auf schwierige Entwicklungen, die nicht jeder begrüßt habe: Auf eine Zeit, als sich im Wiesental entlang der Bigge mit besagtem Harkort Industrie ansiedelte und schließlich auch Kemper.

Dank an die Dorfgemeinschaft

Als die A 45 gebaut wurde und damit die Talbrücke Rüblinghausen, die in den nächsten Jahren erneuert werden muss. Und auch als das Gewerbegebiet Hüppcherhammer entwickelt wurde. „Der heutige Abend ist eine gute Gelegenheit, dafür öffentlich Danke zu sagen. Dass trotz der Belastungen der Zusammenhalt im Dorf nicht gelitten hat, sondern immer wieder gestärkt aus den Veränderungen hervorgegangen ist, das ist ein Verdienst der Menschen, die hier leben und dieses Dorf ausmachen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe