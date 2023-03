Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L512 in Wenden-Wilhelmstal nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden.

Unfall 79-jährige Mercedes-Fahrerin rutscht mit Auto in Böschung

Wenden. Bei einem Verkehrsunfall auf der L512 in Wenden-Wilhelmstal wurde eine 79-Jährige leicht verletzt. Sie rutschte mit ihrem Auto in eine Böschung.

Eine 79-jährige Mercedes-Fahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L512 in Wenden-Wilhelmstal nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Sie wurde vom Rettungsdienst des Kreises Olpe erstversorgt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Gegen 17 Uhr waren auch Kräfte der Feuerwehr Hünsborn mit dem Einsatzstichwort „TH ABC 1 – auslaufende Betriebsstoffe“ alarmiert worden. Nach einer kurzen Erkundung stand fest, ausgelaufen war nichts – auch wenn am Fahrzeug ein großer Schaden entstanden war.

+++ Lesen Sie hier: Feuerwehr Wenden – Das war der emotionalste Einsatz 2022 +++

Wie es zu dem Unfall kam, dazu hatte die Polizei folgende Erklärung: Die 79-Jährige war von Hünsborn in Richtung Rothemühle unterwegs. Warum die Frau von der Fahrbahn abkam, konnte vor Ort nicht beantwortet werden. Nicht ausgeschlossen werden könne aber auch ein internistischer Notfall, so die Polizei. Im weiteren Verlauf rutschte der Pkw eine Böschung hinunter, fuhr über mehrere Baumstümpfe und prallte mit der Front gegen einen Baum. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe