800 Jahre Attendorn: Alle Infos und Termine auf einem Blick

Attendorn. Für die alte Hansestadt Attendorn ist das Jahr 2022 ein ganz besonderes: Sie feiert ihren 800. Geburtstag. Und das mit einem bunten Programm.

Die Stadt Attendorn feiert runden Geburtstag. Zum 800-jährigen Stadtjubiläum gibt es eine Vielzahl an Veranstaltungen, die dem besonderen Jahr einen würdigen Rahmen verpasst. Nachdem zu Beginn des Jubiläumsjahres aufgrund der Corona-Pandemie noch die Handbremse angezogen war, schmeißen sich die Attendorner in diesen Tagen mehr und mehr ins Feiergetümmel.

Die Stadt Attendorn wird 800 Jahre alt. Die Stadt wurde 1222 gegründet.

Die Feierlichkeiten rund um das Jubiläum laufen das ganze Jahr. Höhepunkt ist das Stadtfest am 10. und 11. September. Parallel findet auch der Westfälische Hansetag statt.

Geschichtliche Höhepunkte sind der Bau der Burg Schnellenberg im 13. Jahrhundert, der Bau des heutigen Sauerländer Doms und des Museums im 14. Jahrhundert, die Pest im 16. Jahrhundert sowie die Stadtbrände im 18. Jahrhundert.

Sie wollen wissen, wie, wo und wann die Attendorner in diesem Jahr feiern? Wir geben Ihnen gerne einen Überblick – und zwar hier. Weitere Informationen mit allen geplanten Events gibt’s zudem auf der städtischen Seite www.attendorn800.de

800 Jahre Attendorn: Was schon war...

Weil der von Stadt und DRK-Ortsverein geplante Neujahrsempfang pandemiebedingt ausfallen musste, zauberte die Stadt eine eigene Radiosendung aus dem Hut. Was war zu hören? Das lest ihr hier.

Den Frühlingsmarkt hat die Stadt bei bestem Wetter erfolgreich hinter sich gebracht. Tausende Besucher aus Nah und Fern strömten am letzten Osterferienwochenende in die Stadt, um sich beim Street-Food-Festival zu stärken, im Wirtschafts-Zelt über die Global Player aus Attendorn zu informieren oder auch den Modenschauen auf dem Alten Markt zuzuschauen.

Kinderschminken gehört zum Programm währen des Attendorner Frühlingsmarktes. Foto: Barbara Sander-Graetz

800 Jahre Attendorn: Was noch kommt…

Freitag, 20. Mai, ab 20 Uhr in der Stadthalle: Das große Jubiläumskonzert des Attendorner Kammerorchesters. Eigentlich sollte dieses Konzert schon im Januar stattgefunden haben – doch Corona machte diesem Wunsch einen Strich durch die Rechnung.

In der letzten Mai-Woche vom 25. bis 28. Mai dreht sich in Attendorn alles um den Sport. Geplant sind unter anderem ein Street-Tennis-Turnier und eine Werfergala im Hansastadion, der „Ball des Sports“ in der Stadthalle, verschiedene Sportangebote entlang der Wälle und ein Radrennen durch die Innenstadt.

10. Juni: An diesem Abend findet der Kommersabend statt.

11. Juni: Aus Anlass des 800-jährigen Stadtjubiläums Attendorn organisieren die Schützengesellschaft und die Kattfiller eine große Wanderung – und zwar am Samstag, 11. Juni. Hier erfahren Sie mehr.

Am Mittwoch, 29. Juni, startet die siebte Auflage des Attendorner Kultursommers – im Jubiläumsjahr mit mindestens zwei echten Krachern. Hier findet ihr alle Veranstaltungen.

Erste Juli-Wochenende: Nicht nur die Stadt, sondern auch ihre Schützengesellschaft feiert in diesem Jahr 800. Geburtstag. Ist doch klar, dass sich die Schützen für ihr Fest am ersten Juli-Wochenende ein besonderes Programm ausdenken. Das ist geplant: Attendorn: Schützen feiern 800. Geburtstag – und zwar so.

10. und 11. September: Ein ganz besonderes Highlight im Jubiläumsjahr wird das Stadtfest sein, das am 10. und 11. September viele Besucher nach Attendorn locken will. Das Besondere: Parallel findet auch der Westfälische Hansetag in diesem Jahr in Attendorn statt. Hier erfahren Sie mehr.

Attendorn – ein Blick in die Historie

Sie interessieren sich für die Historie der alten Hansestadt Attendorn? Dann lesen Sie unser Interview mit Ex-Stadtarchivar Otto Höffer. Oder schauen Sie mal in die interessantesten Daten aus 800 Jahre Attendorn.

