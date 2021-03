A 4 bei Wenden: Autofahrer (21) bei Unfall schwer verletzt

Wenden. Bei einem Unfall auf der A 4 zwischen Wenden und Krombach ist ein 21 Jahre alter Autofahrer verunglückt. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Auf der A 4 zwischen den Anschlussstellen Wenden und Krombach ist am Freitagabend ein 21 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.

Er war laut Aussage der Polizei in Richtung Kreuztal unterwegs und prallte mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke. Von der wurde das Auto abgewiesen und fuhr über beide Fahrspuren in eine Böschung am rechten Fahrbahnrand. Diese fuhr es einige mehr hoch und kam dann hinter der Leitplanke zum Stehen.

Zusammen mit der Feuerwehr Wenden-Gerlingen rettete der Rettungsdienst des Kreises Olpe, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug auf die Autobahn gekommen war, den Patienten aus dem Auto. Dafür wurde mittels hydraulischen Geräten die Fahrertür entfernt. Nach einer Erstversorgung wurde der 21-Jährige mit einem Notarzteinsatzwagen ins Krankenhaus gefahren.

Die Polizei bestellte ein Abschleppunternehmen für die Bergung des Unfallfahrzeugs. Dafür war ein Kran erforderlich. Der fließende Verkehr wurde während der Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.