A 45 bei Drolshagen: Seniorin parkt Auto auf der Leitplanke

Drolshagen. Ein 77-Jährige will auf der A 45 bei Drolshagen auf dem Seitenstreifen anhalten, erwischt dabei aber ein Leitplankenende.

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen auf der A 45 an der Anschlussstelle Drolshagen. Laut Aussage der Polizei war eine 77-jährige Frau aus dem Märkischen Kreis mit einem VW-Polo in Richtung Frankfurt unterwegs. Durch eine verdreckte Frontscheibe war die Sicht so eingeschränkt, dass sie beabsichtigte, kurz auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Dieser Versuch misslang ein wenig. Sie überfuhr ein Verkehrsschild und setzte den Kleinwagen auf die Leitplanke.

+++ Lesen Sie auch: Kind bei Fahrradunfall schwer verletzt +++

Dort hing er nun fest und kam aus eigener Kraft nicht mehr dort weg. Aufgrund des Notrufs war auch der Rettungsdienst alarmiert worden. Vor Ort wurde die Seniorin untersucht, musste jedoch nicht mit ins Krankenhaus. Die Autobahnpolizei bestellte ein Abschleppunternehmen, welches mit einem Kran den nicht mehr fahrbereiten VW-Polo bergen musste.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe