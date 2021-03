A 45 bei Olpe: 400 Liter Diesel aus Lkw-Tank ausgelaufen

Lkw-Unfall auf dem Autobahnrastplatz „Brüner Heide“ an der A 45 bei Olpe.

Olpe. Beim Rangieren auf einem Parkplatz an der A45 bei Olpe hat ein Lkw an einem geparkten Gespann den Tank aufgerissen. 400 Liter Diesel liefen aus.

Rund 400 Liter ausgelaufener Diesel-Kraftstoff aus einem Lkw-Tank haben am Montagabend für einen Feuerwehreinsatz auf dem Autobahnrastplatz „Brüner Heide“ gesorgt. Die Feuerwehren aus Freudenberg, Alchen, Lindenberg, Heuslingen und Büschergrund waren von der Leitstelle an die Unfallstelle an der A 45 zwischen Freudenberg und dem Kreuz Olpe-Süd gerufen worden.

Mit Bindemitteln wurde die große Menge Diesel aufgefangen. Im Anschluss wurde der beschädigte Kraftstofftank von den Einsatzkräften leergepumpt. Wie die Autobahnpolizei erklärte, wollte der Fahrer eines Lastwagen an einem geparkten Gespann vorbeifahren. Da es dort aber zu eng war, kam es beim Rangieren dazu, dass der Tank des geparkten Lastwagen aufgerissen wurde. Die Feuerwehr sperrte die Zufahrt auf den Rastplatz ab.

Auch wenn mehrere Einheiten nach und nach wieder in die Gerätehäuser fahren konnten, dauerte der Einsatz noch mehrere Stunden an. Was im Anschluss mit dem Lastwagen und dem beschädigten Tank passierte, stand zunächst noch nicht fest.