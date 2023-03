A 45 bei Olpe: 830 Liter Diesel aus polnischem Lkw gestohlen

Olpe. Ein polnischer Lkw-Fahrer schlief im Fahrerhaus, während dreiste Diebe den Tank um rund 830 Liter Diesel erleichterte. Wer hat ‘was gesehen?

Böse Überraschung für einen polnischen Lkw-Fahrer: Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 24. März, zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr etwa 830 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Lkw. Der polnische Sattelzug war an der A 45 in Fahrtrichtung Dortmund auf dem Rastplatz „Springe“ Höhe Rüblinghausen abgestellt worden. Die Tat geschah, während der Fahrer in seinem Fahrerhaus schlief. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

