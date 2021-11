A 45 bei Olpe: Auto nach Unfall ein Totalschaden

Olpe. Eine Hagenerin hat auf der A 45 bei Olpe die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das Auto prallte in eine Leitplanke, dann in eine Betonwand.

Glück im Unglück hatten drei Insassen eines Autos bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 bei Olpe. Laut Aussage der Autobahnpolizei war die 24-jährige Fahrerin aus Hagen auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs gewesen. Auf Höhe des Parkplatz Springe kam sie aufgrund Aquaplaning ins Rutschen und verlor die Kontrolle über den Wagen. Der fuhr über beide Fahrspuren und prallte mit der Front in die rechte Leitplanke. Von dort abgewiesen, ging die Fahrt zurück. Am Ende prallte das Auto gegen die Betonwand in der Mitte der Autobahn.

Die 24 Jahre alte Fahrerin sowie eine weitere Frau und ein Mann wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Wagen hingegen wurde so stark beschädigt, dass die Autobahnpolizei ihn als Totalschaden bezeichnete. Ein Abschleppunternehmen musste das nicht mehr fahrbereite Auto bergen.

Der Verkehr wurde über den Parkplatz Springe an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nachdem der Mitarbeiter des Bergungsunternehmens die Fahrbahn gereinigt hatte, konnte die Autobahn wieder freigegeben werden. Der Gesamtschaden am Auto sowie an der Leitplanke liegt nach ersten Schätzungen bei rund 20.000 Euro.

