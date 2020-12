A 45 bei Olpe: Auto rast in Unfallstelle - zwei Verletzte

Drolshagen/Olpe. Schwerer Unfall auf der A 45 bei Olpe: Eine 20-Jährige geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern, ein 62-Jähriger bemerkte das zu spät.

Zwei Autofahrer sind bei aufeinander folgenden Unfällen auf der A 45 zwischen Drolshagen und Olpe am späten Abend des ersten Weihnachtstages schwer verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache verlor eine 20 Jahre alte Autofahrerin, die in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war, rund einen Kilometer vor der Anschlussstelle Olpe die Kontrolle über ihren Wagen. Er prallte in die rechte Leitplanke, wurde anschließend in die Mittelleitplanke geschleudert und kam quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Ein Ersthelfer befreite die Frau aus ihrem Wagen und brachte sie hinter der Leitplanke in Sicherheit, als wenig später ein 62 Jahre alter Mann das Unfallauto zu spät bemerkte und mit seinem Fahrzeug frontal gegen die Fahrerseite des stehenden Wagen prallte. Daraufhin schleuderte das Auto des 62-Jährigen in den Wagen eines Ersthelfers, der auf dem Seitenstreifen stand.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Die 20-Jährige und der 62-Jährige wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch herumfliegende Trümmer wurde auch ein viertes Auto beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Frankfurt knapp eine Stunde lang voll gesperrt. Es bildete sich ein bis zu zwei Kilometer langer Rückstau. Im Einsatz waren Rettungskräfte der Feuerwehr Drolshagen, des DRK und des Rettungsdienstes des Kreises Olpe.