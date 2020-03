A 45 bei Olpe: Bauarbeiten können Rückstaus verursachen

Kreis Olpe. Die Auf- und Abfahrt zur A45 aus Fahrtrichtung Olpe über die B54/55 kommend wird per Ampel geregelt und kann Rückstaus verursachen.

Nach der Winterpause beginnen in der kommenden Woche wieder die Bauarbeiten zur Erneuerung der Auffahrt zur A 45 in Fahrtrichtung Dortmund in Olpe.

Dazu muss der Fahrzeugverkehr auf der B 54/55 aus Fahrtrichtung Olpe vor der Auffahrt auf eine Fahrspur verengt werden. Die Auf- und Abfahrt von und zur Autobahn wird per Ampel geregelt. Die Ampel ist so programmiert, dass die von der Autobahn abfahrenden Fahrzeuge stets bevorrechtigt sind, um einen Rückstau auf der A 45 zu vermeiden. Durch diese Ampelschaltung sind Rückstaus auf der B 54/55 nicht ausgeschlossen.

Die Kreisstadt Olpe empfiehlt, wenn möglich, die Auffahrten Drolshagen oder Olpe-Süd zu benutzen und bedankt sich bereits im Voraus für das Verständnis aller Verkehrsteilnehmer.