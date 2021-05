A 45 bei Olpe: Transporter brennt ab – Fahrer flüchtet

Olpe. Im Kreuz Olpe-Süd auf der A 45 ist ein Kleintransporter abgebrannt. Der Fahrer aus Wenden ließ seinen Wagen zurück und flüchtete zu Fuß.

Auf der Autobahn A 45 im Kreuz Olpe-Süd ist am Dienstag ein Kleintransporter abgebrannt. Der Wagen mit Olper Kennzeichen war gegen 17.15 Uhr wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Der Fahrer hatte den Kleintransporter noch auf den Standstreifen lenken können.

Beim Eintreffen der 22 Einsatzkräfte der Einheit Wenden-Gerlingen stand der vordere Teil des Fahrzeugs im Vollbrand. Schnell wurde eine Wasserversorgung aufgebaut, dann löschten die ehrenamtlichen Brandbekämpfer die Flammen. Mit einem Wasser-Schaum-Gemisch wurden auch die noch so kleinen Flammen erstickt. Mit einer Wärmebildkamera wurde im Nachgang die Temperatur der Metallteile kontrolliert.

Da der Fahrer geflüchtet war, startete die Feuerwehr zudem eine Personensuche. Diese verlief aber erfolglos. Eine weitere Streifenwagenbesatzung der Polizei suchte die in Wenden liegende Halteranschrift auf. Warum der Fahrer nach dem Fahrzeugbrand geflüchtet ist, müssen nun weitere Ermittlungen ergeben.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Für rund 45 Minuten stand der Verkehr im Autobahnkreuz in Richtung Dortmund still, da die Feuerwehrfahrzeuge teils im Auffahrbereich standen.

