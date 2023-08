A 45: Pkw gerät ins Schleudern und kracht in die Leitplanken

Wenden. Riesenglück hatten die vier Insassen eines Kombis bei einem Unfall auf der A 45.

Aquaplaning war am Freitagabend wohl die Ursache für einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 im Kreuz Olpe-Süd. Wie die Polizei erklärte, war ein mit vier Personen besetzter BMW aus dem Märkischen Kreis in Richtung Frankfurt unterwegs. Aufgrund des vielen Wassers auf der Fahrbahn kam der Wagen ins Schleudern und prallte zuerst in die rechte Leitplanke, dann in die Mittelschutzplanke. Danach kam der BMW erheblich beschädigt auf dem linken Fahrstreifen um Stehen.

Der 36-jährige Fahrer und seine Familie blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war gegen 18.54 Uhr mit auf die Autobahn alarmiert worden, da möglicherweise auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

