A4 – Abfahrt Eckenhagen in Fahrtrichtung Olpe wird gesperrt

Olpe/Eckenhagen. Auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe muss die Fahrbahn saniert werden. In einigen Nächten muss die Auf- und Abfahrt Eckenhagen gesperrt werden.

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A4 in Fahrtrichtung Olpe die Fahrbahn. Aus diesem Grund muss in mehreren Nächten die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Eckenhagen gesperrt werden. In der kommenden Woche ist die Auffahrt in Richtung Olpe von Montag bis Freitag (17. bis 21. April) sowie vom 26. auf den 27. April jeweils abends von 19 bis morgens 6 Uhr nicht befahrbar. Vom 19. auf den 20. April und vom 25. auf den 26. April ist zusätzlich die Abfahrt, ebenfalls von 19 bis 6 Uhr, gesperrt.

Die Umleitungsstrecken sind mit Rotem Punkt ausgeschildert.

