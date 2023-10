Krombach. Ab heute wird ein zwei Kilometer langer Fahrbahnabschnitt der B54 (Hüttentalstraße) saniert – die Autobahnabfahrt nach Krombach wird gesperrt.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen saniert ab Montag (16.10.) einen rund zwei Kilometer langen Fahrbahnabschnitt der B54 (Hüttentalstraße) von Kreuztal in Fahrtrichtung Olpe bis zum Übergangsbereich zur A4 bei der Abfahrt Krombach. Der Verkehr wird während der Baumaßnahme mit einer Fahrspur je Richtung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Die Abfahrt Krombach muss für den Verkehr von Kreuztal in Fahrtrichtung Olpe gesperrt werden. Eine Umleitung erfolgt über die Abfahrt Kreuztal und die B517. Alle anderen Fahrbeziehungen bleiben möglich. Die Deckensanierung dauert voraussichtlich zwei Monate.

