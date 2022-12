A4 bei Olpe: 49-Jähriger schwer verletzt aus Auto befreit

Auf der Autobahn 4 in Richtung Köln kam es in der Nacht zu einem Verkehrsunfall, bei den ein 49-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde und aus seinem Auto von der Feuerwehr befreit werden musste.

Olpe/Eckenhagen. Der Mercedes prallte unkontrolliert gegen eine Betonschutzwand. Die Feuerwehr Gerlingen musste das Auto mit schwerem hydraulischen Gerät öffnen.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 in Richtung Köln wurde in der Nacht zu Donnerstag ein 49-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehr Wenden-Gerlingen, die gegen 1.52 Uhr mit dem Einsatzstichwort „TH 2 Y, klemm – VU einklemmte Person“ alarmiert worden waren, öffneten mit schwerem hydraulischem Gerät die Fahrertür. Einklemmt war die Person nicht, doch durch die verzogene Tür in ihrem Fahrzeug eingeschlossen.

Zusammen mit dem Rettungsdienst wurde der Mann aus dem Fahrzeug gerettet und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Wie eine Beamtin der Autobahnpolizei gegenüber dieser Zeitung erklärte, könne zum derzeitigen Zeitpunkt auch eine Lebensgefahr bei dem Schwerverletzten nicht ausgeschlossen werden. Weiter erklärte sie, dass der Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen war. Mehr als einen Kilometer vor der Abfahrt Eckenhagen prallte er in die Betonschutzwand. Der Mercedes wurde zurückgeschleudert, fuhr über zwei Fahrstreifen. Am Ende ging die unkontrollierte Fahrt noch durch den Graben, wo der Wagen am Ende stehen blieb. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Während des Einsatzes war der rechte Fahrstreifen komplett gesperrt.

