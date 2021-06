A45 A45/A4: Verbindungsfahrspuren am Montagabend gesperrt

Kreis Olpe. Wegen Markierungsarbeiten sind die Verbindungsfahrspuren am Autobahnkreuz Olpe in der Nacht zum Dienstag unbefahrbar.

Wegen Markierungsarbeiten sperrt die Autobahn Westfalen am Montag, 7. Juni, von 22 bis 4 Uhr mehrere Fahrbeziehungen im Autobahnkreuz Olpe-Süd. Gesperrt sind die Verbindungen der A 4 (beide Fahrtrichtungen) auf die A 45 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Verschiebung bei Regenwetter

Außerdem nicht befahrbar: Die Verbindungen von der A 45 (Fahrtrichtung Frankfurt) auf die A 4 – sowohl in Fahrtrichtung Köln als auch in Fahrtrichtung Siegen/Kreuztal. Umleitungen sind mit einem rotem Punkt gekennzeichnet. Rettungskräfte können passieren. Sollte das Wetter an diesem Tag nicht mitspielen, werden die Arbeiten und somit die Sperrungen auf den 8. Juni verlegt.

