A45: Ausfahrt Drolshagen Richtung Dortmund eine Nacht dicht

Kreis Olpe. Für eine Nacht ist die Ausfahrt Drolshagen auf der A45 gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Meinerzhagen umgeleitet.

Die Autobahn Westfalen saniert auf der A45 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Anschlussstelle Drolshagen die Fahrbahn. Dazu muss die Ausfahrt Drolshagen für eine Nacht gesperrt werden. Die Sperrung beginnt am Montag (17.10.) um 19 Uhr und dauert bis Dienstag (18.10.) 5 Uhr.

Der Verkehr wird mit Rotem Punkt über die Anschlussstelle Meinerzhagen umgeleitet.

