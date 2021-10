A45 bei Olpe: 48-jähriger Mann wird bei Unfall verletzt

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend (10. Oktober) bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 zwischen Drolshagen und Olpe verletzt worden.

Olpe/Drolshagen. Auf der A45 zwischen Olpe und Drolshagen kam es am Sonntagabend zu einem Unfall. Dabei wurde ein 48-jähriger Autofahrer verletzt.

Ein 48-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 45 zwischen Drolshagen und Olpe verletzt worden. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Olper Krankenhaus. Nach ersten Informationen der Autobahnpolizei war er mit einem Golf auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Kurz nach der Auffahrt Drolshagen wollte er einen Lastwagen überholen.

Foto: Kai Osthoff

Ein hinter ihm fahrender 33-jähriger Fahrer eines Renault-Trafic fuhr dem Golf auf. Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen aus Drolshagen geborgen.

Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Da der Fahrer des Renault und Alkoholeinfluss stand, musste er die Polizei begleiten. Er und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

