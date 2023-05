Ab auf die Wache: Unfall-Fahrer widersetzt sich Blutabnahme

Kirchhundem. Ein junger Mann (27) landet am Freitagabend in Kirchhundem mit seinem Auto im Graben. Als die Polizei Alkoholkonsum vermutet, wird er giftig.

Ein 27-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Siegen hat am Freitagabend für einen Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Er war mit seinem Pkw im Kreis Olpe von Kirchhundem-Silberg in Richtung Brachthausen gefahren. Aus noch ungeklärter Ursache war er mit dem Auto nach links von der Straße abgekommen. Im Seitenstreifen wurde das Fahrzeug abgewiesen und fuhr über die Gegenfahrspur in den dortigen Randstreifen. Durch starkes Gegenlenken ging die Fahrt zurück auf die zwar richtige Fahrbahn, doch deutlich zu weit rechts. Dadurch schleuderte der Pkw in die Böschung, drehte sich und kam schließlich mit dem Heck nach rund 160 Metern im Graben zu Stehen.

Saß schon nicht mehr im Auto

Da zunächst bei den Notrufen nicht klar war, ob der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, wurde die Feuerwehr Brachthausen mit dem Alarmstichwort „TH2 Y klemm / VU eingeklemmte Person“ auf den Weg geschickt. Zudem rollten auch der Rettungsdienst und die Polizei an. Da der Fahrer beim Eintreffen der Feuerwehr bereits nicht mehr im Fahrzeug saß, sicherte die Feuerwehr die Einsatzstelle ab. Da der Unfallverursacher nicht verletzt war, musste er nicht mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Stattdessen aber mit einem Streifenwagen zur Polizeiwache.

Denn im Verlauf der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer Fahrt unter Alkoholeinfluss. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet. Mit dieser Maßnahme war der 27-Jährige aber so gar nicht einverstanden und widersetzte sich mit aller Kraft. Mit wenig Erfolg, wie sich am Ende herausstellte: Denn die Polizei hatte die Oberhand und konnte den Mann schließlich mit zur Wache nehmen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Dafür wurde die Kreisstraße kurzzeitig gesperrt.

