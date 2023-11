Ab Donnerstag: „GM“ für Olper Autos möglich

Nicht wie sonst im Olper Kreishaus (Bild) oder dem Lennestädter Rathaus in Altenhundem, sondern in Waldbröl können Autos aus dem Kreis Olpe vorübergehend zugelassen werden – und das mit dem GM-Kennzeichen des Oberbergischen Kreises.

Kreis Olpe Durch eine Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis können Bürger des Kreises Olpe ab sofort Termine für Kfz-Zulassungen buchen.

Wie der Kreis Olpe gerade auf seiner Not-Homepage sowie per Pressemitteilung bekanntgab, sind bereits ab Donnerstag, 16. November, trotz der Cyber-Attacke auf die Südwestfalen-IT und die dadurch bedingte Ausnahmesituation in den heimischen Kommunen dringende Kfz-Zulassungen für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen aus dem Kreis Olpe wieder möglich. Allerdings stehen für die Dienstleistungen die beiden Kfz-Zulassungsstellen des Kreises Olpe in Olpe und Altenhundem nach wie vor nicht zur Verfügung. Sie müssen infolge des Hacker-Angriffs auf den Dienstleister Südwestfalen-IT weiterhin geschlossen bleiben.

Für die Kfz-Zulassungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen aus dem Kreis Olpe stellt der Oberbergische Kreis Räumlichkeiten und IT-Equipment seiner Kfz-Zulassungsstellen in Waldbröl und Hückeswagen zur Verfügung. Der Kreis Olpe entsendet sein komplettes Zulassungsteam dorthin.

Es gilt folgende Regelung: Für Privatpersonen ist die Nebenstelle in 51545 Waldbröl, Gerdesstraße 5, vorgesehen.

Für Gewerbetreibende (Autohäuser, Zulassungsdienste, Firmen) steht die Nebenstelle in 42499 Hückeswagen, Alte Landstraße 1, zur Verfügung. Es ist zwingend eine Online-Terminbuchung über diesen Link https://tempus-termine.com/termine/index.php?anlagennr=105&anlagentoken=JqpTHau2 notwendig. In den Zulassungsstellen werden keine Termine vergeben, auch nicht am Telefon.

Wichtig zu wissen: Die besonderen Umstände und gesetzlichen Regelungen erfordern, dass bei allen Zulassungen ausschließlich ein GM-Kennzeichen zugeteilt wird. Es kann ausschließlich mit EC-Karte gezahlt werden.

Auf der Homepage des Oberbergischen Kreises (Oberbergischer Kreis: Straßenverkehr (obk.de)) ist aufgelistet, welche Unterlagen mitzubringen sind. Unternehmen sollten sich hier genau informieren, da unter anderem der vollständige Handelsregister-Auszug vorzulegen ist.

Folgende Dienstleistungen werden angeboten: Neuzulassung, Umschreibungen, Abmeldung/Außerbetriebsetzung, Kurzzeitkennzeichen, Ausfuhrkennzeichen, Re-Import/Kfz-Zulassung aus dem Ausland.

Nicht möglich sind folgende Dienstleistungen: Wiederzulassung auf denselben Halter, Umkennzeichnung wegen Kennzeichenverlust oder aus persönlichen Gründen, Vergabe/Löschung von Saisonkennzeichen, Ersatzdokumente, Halterdatenänderung (Wohnort/Name), Änderung der Technikdaten, Neusiegelung, rotes Fahrzeugscheinheft, 07er-Kennzeichen.

An die Bürgerinnen und Bürger ergeht der dringende Appell des Kreises: „Bitte bleiben Sie fair und buchen Sie täglich nur einen Termin. Wir bitten denjenigen den Vorrang zu geben, die dringend auf das Fahrzeug angewiesen sind.“ Parallel wird laut Kreis zurzeit intensiv daran gearbeitet, das bewährte Zulassungsverfahren in Olpe und Altenhundem wiederherzustellen.

