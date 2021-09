ABC-Einsatz auf A 45 bei Olpe: Gefahrgut-Lkw fängt Feuer

Olpe. Ein Gefahrgut-Lkw ist auf der A45 bei Olpe in Brand geraten. Weil ein Ersthelfer richtig reagierte, konnte die Feuerwehr schnell wieder abrücken.

Ein Feuer an einem Gefahrgut-Lkw rief am Dienstag gegen 13 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und die Autobahnpolizei auf die A 45 in Richtung Dortmund. Auf dem Parkplatz Springe bei Olpe brannte ein Lastwagen, der mit Gefahrstoffen beladen war.

Ein Notfallsanitäter des Rettungsdienstes des Kreises Olpe, der als erster vor Ort war, startete erste Löschmaßnahmen mit einem Pulverlöscher, weil es aus dem Motorraum des Lkw qualmte. Nach seinen Angaben habe es auch kleine Flammen gegeben. „Durch den schnellen Einsatz und das beherzte Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden“, lobte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Wolfgang Solbach, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Ein weiterer Lkw-Fahrer, der auf dem Parkplatz Rast machte, half ebenfalls mit einem Pulverlöscher aus. Die wenig später eintreffende Feuerwehr führte Nachlöscharbeiten durch.

Aufgrund des Einsatzstichwortes „ABC-3“ wurde aus dem Kreis Olpe der ABC-Zug Bigge – bestehend aus den Einheiten Attendorn, Drolshagen, Wenden und Olpe – alarmiert. Einsatzkräfte der Gemeinde Hillmicke und Wenden, die für diesen Autobahnabschnitt zuständig sind, waren mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften auf den Parkplatz gekommen und übernahmen dort den Brandschutz und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab. Außerdem wurde die aus Sonderabfällen bestehende Ladung von der Ladefläche des Lkw geborgen.

Parkplatz über Stunden gesperrt

Die weiteren Einheiten des ABC-Zuges Bigge hatten am Burger-King-Restaurant ihren Bereitstellungsraum eingenommen. Nach Rückmeldung an die Kreisleitstelle konnten sie den Einsatz aber abbrechen und zurück in ihre Standorte fahren.

Mitarbeiter der Straßenmeisterei kümmerten sich um die Ölspur, die durch den Motorplatzer an dem Lastwagen entstanden war. Der Lkw-Fahrer hatte bereits auf der Fahrt zwischen der Auffahrt Olpe-Süd und Olpe gemerkt, dass etwas mit dem Fahrzeug nicht stimmt und darum gezielt den Parkplatz angefahren. Ein Spezialunternehmen musste die Ölspur beseitigen. Der Parkplatz Springe war für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

