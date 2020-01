Am ersten Samstag im Januar schloss Kremer in Altenhundem vorerst die Pforten. Die Gebäude werden nun abgerissen und machen Platz für das neue Naturgartencenter.

Altenhundem. Gelungene Aktion: Die Versteigerung der letzten Sachen aus dem alten Garten-Center Kremer in Altenhundem erbrachte 2500 Euro für gute Zwecke.

Abrissparty bei Kremer bringt 2500 Euro für Schulprojekt

Eine Spende von 2500 Euro wird die Garten-Center Kremer GmbH an die Stadt Lennestadt für das Projekt „1.000 Schulen für unsere Welt“ übergeben. Das Unternehmen hatte am vergangenen Samstag, dem letzten Verkaufstag im alten Center, das derzeit abgerissen und durch einen Neubau ersetzt wird, im Rahmen einer „Auf Wiedersehen-Party“ die letzten Artikel, Regale und Deko-Objekte versteigert.

Der Erlös ist für das Schulprojekt bestimmt. Mit dem Projekt soll der Neubau von Schulen in Afrika gefördert werden. Mit rund 50.000 Euro kann in Afrika, Asien oder Südamerika eine Schule gebaut werden – und damit pro Schule und Jahr bis zu 1000 Schüler/innen 1000 Bildungs- und Zukunftsperspektiven geboten werden.

Spenden und Sponsoren

Die Finanzierung erfolgt vornehmlich über Bürgerspenden und Sponsorengelder. Bei der Umsetzung der Schulbauprojekte durch die Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help fließen die Spendengelder vollständig in die Schulbauprojekte vor Ort, die anfallenden Verwaltungskosten werden durch andere Sponsoren übernommen.

Mit der Stiftung Fly & Help steht der Gemeinschaftsinitiative „1000 Schulen für unsere Welt“ ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner zur Verfügung, der seit Stiftungsgründung rund 250 Schulbauprojekte weltweit realisiert hat, davon alleine in den letzten zwei Jahren ca. 100 Schulen. Die Stiftung ist Trägerin des Spendensiegels des „Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)“, welches ein Markenzeichen für seriöse Spendenorganisationen ist.

Unterstützung der Partner

Gemeinsam mit Partnern und in Abstimmung mit den Akteuren vor Ort plant und beaufsichtigt Fly & Help den Schulbau. Dabei handelt es sich vornehmlich um Vor- und Grundschulgebäude. Voraussetzung für den Schulbau ist auch, dass Fly & Help die Schulen an die Kommune oder den Träger vor Ort nach Fertigstellung übergibt, die sich zuvor verpflichten, Lehrkräfte bereitzustellen. Nach Fertigstellung eines Schulbauprojektes sichert Fly & Help mit Unterstützung seiner Partner vor Ort zu, dass die Gebäude für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.