Acht Meter groß – Aufblasbarer Nikolaus in Dünschede geklaut

Dünschede. Eine ungewöhnliche Vermisstensuche im Kreis Olpe: Der aufblasbare Nikolaus in Dünschede wurde gestohlen. Polizei bittet um Hinweise.

Am Freitag (16.12.2022) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 04:40Uhr und 14:00Uhr einen aufblasbaren „Nikolaus“ in Dünschede. Die etwa 8 Meter große Figur befand sich an einem Weihnachtsbaum-Verkaufsstand. Auch die dazugehörige Gebläsemaschine wurde entwendet. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

+++ Lesen Sie hier: Eisregen im Kreis Olpe - Kaum Betrieb in den Kindergärten +++

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe