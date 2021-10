ADAC-Ranking: Zwei Campingplätze im Kreis Olpe in den Top 5

Der Campingplatz am Gut Kalberschnacke liegt direkt am Ufer der Listertalsperre in Drolshagen.

Drolshagen/Attendorn. Zwei Campingplätze im Kreis Olpe gehörten in diesem Sommer zu den beliebtesten in NRW. Zu diesem Ergebnis kommt der ADAC in einem neuen Ranking.

Der Kreis Olpe bleibt das Camping-Paradies in Nordrhein-Westfalen: In einem ADAC-Ranking der beliebtesten Campingplätze im bevölkerungsreichsten Bundesland gehören gleich zwei Anlagen aus dem Kreisgebiet zu den Top 5.

Das Gut Kalberschnacke am Listersee in Drolshagen belegt – nach der Spitzenposition im Vorjahr – dieses Mal den dritten Platz. Deutschlandweit entspricht das dem 80. Platz (Vorjahr: 53). Auf Rang 5 in NRW folgt der Campingplatz am Hof Biggen in Attendorn, der sich vom 20. Platz im Vorjahr deutlich steigern konnte. Zu diesem Ergebnis kommt das ADAC-Campingportal Pincamp nach einer Auswertung der Seitenabrufe und Nutzerbewertungen auf der gleichnamigen Online-Plattform.

„Neben der Qualität und der Lage hat sich die Online-Buchbarkeit als entscheidendes Kriterium für die Wahl eines Campingplatzes entwickelt“, erklärt Tourismus-Experte Dirk Schneider vom ADAC in NRW. Noch im vergangenen Jahr hatte die Anfragenflut der Camper die Betreiber der Plätze überrollt. „Mittlerweile haben sich viele Anbieter darauf eingestellt und bieten digitale Buchungsformen an“, so Schneider. In naher Zukunft sollen alle auf Pincamp gelisteten Campingplätze mit einer Online-Buchungsfunktion ausgestattet sein.

