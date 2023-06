Adrian Berkowski ist neuer Jungschützenkönig in Serkenrode

Serkenrode. Adrian Berkowski eifert am Samstagabend seinem Vater nach, der vor ein paar Jahren König in Serkenrode war. Der Junior regiert nun den Nachwuchs.

Wie der Vater, so der Sohn: Nachdem Ralf Berkowitz 2017 Schützenkönig in Serkenrode war, eiferte ihm Sohn Adrian (20) nun nach. Der junge Elektroniker regiert ab sofort den Schützennachwuchs in dem kleinen Finnentroper Dorf am der Kreisgrenze zu Eslohe. Mit dem 82. Schuss setzte er sich am Samstagabend gegen Mitbewerber Erik Florath durch. Berkowskis Hobbys sind Fußball, Fußball und Fußball – er ist Torjäger der SG Serkenrode/Fretter.

Königin Jule Mosler kommt aus Rönkhausen, sie ist noch Schülerin und 17 Jahre jung. Den Apfel schoss Jona Mertens, das Zepter ging an Rafael Wolf-Seara, die Krone an Tim Feldmann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe