Ärgerliche Netzprobleme: Erneute Beschwerden aus Drolshagen

Drolshagen Offenbar gibt es erneut Probleme im Vodafone-Netz. Einige Drolshagener beklagen Ausfälle oder schwache Download-Geschwindigkeiten.

Aus dem Stadtgebiet Drolshagen vermelden vereinzelt Vodafone-Kunden, dass es erneut zu Störungen bei Internet-, Festnetz und Kabel-TV-Nutzung komme. In der Facebook-Gruppe „Du bist aus Drolshagen, wenn...“ hieß es am Montag unter anderem: „Seit ca. 16 Uhr führt Vodafone mal wieder eine On/Off-Beziehung mit seinen Kunden im Kreis Olpe. Weiß jemand, was dieses Mal der Grund ist?“ Weiterer Eintrag aus Drolshagen: „Unsere Box versucht, seit einer halben Stunde, sich mit dem Internet zu verbinden...“ - offenbar erfolglos.. Ein dritter ebenfalls frustrierter Vodafone-Kunde gewinnt der Situation trotz allem noch etwas Positives ab und kommentiert: „Immerhin können wir Fernsehen... .“

Die WESTFALENPOST im Kreis Olpe ist auch bei WhatsApp. Jetzt hier abonnieren.

Folgen Sie uns auch auf Facebook.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe.

Alle News aufs Handy? Jetzt die neue WP-App testen.

Schon Mitte November hatte der selbstständige Energieberater Kurt Kellert aus der Eichendorffstraße auf immer wieder auftretende Störungen im Vodafone-Netz aufmerksam gemacht. Kurz darauf erwischte die Deutsche Glasfaser bei Erdarbeiten ein Telekom-Hauptkabel und legte weite Teile der Stadt internetmäßig lahm.

Kellert bestätigte jetzt auf Anfrage unserer Redaktion erneute Probleme mit seinem Vodafone-Anschluss: „Die vertraglich zugesicherte Leistung wird nicht erbracht.“ Die versprochene Download-Leistung liege bei gerade einmal 5 Prozent der zugesicherten 300 MB. Und sein Festnetzanschluss funktioniere seit eineinhalb Wochen auch nicht mehr. Kellert: „Die Internetnutzung ist bei mir Glückssache.“ Aus Gesprächen mit Nachbarn wisse er, dass weitere Drolshagener betroffen seien, sich aber vor einer Beschwerde scheuten. Auf seine Beschwerde hin habe Vodafone zwar einen Techniker geschickt. Der habe aber erklärt, die Straße aufmachen zu müssen, und dafür benötige er die Genehmigung der Stadt Drolshagen. Was Kellert bezweifelt. Passiert sei seitdem jedenfalls nichts mehr.

Lesen Sie auch

Die Pressestelle von Vodafone Deutschland hat am Dienstag auf unseren Hinweis sehr schnell reagiert. In der Antwort heißt es unter anderem, dass die genauen Adressen der Kunden benötigt würden, wo Störungen aufträten und um welche der drei Netze es sich handele - Kabelnetz, DSL-Festnetz oder das Mobilfunknetz. Erst anhand dieser Angaben könne man recherchieren, „ob an diesen Adressen tatsächlich eine Netzstörung vorliegt und ob diese im Verantwortungsbereich von Vodafone liegt - oder zum Beispiel im Verantwortungsbereich des Hauseigentümers/Vermieters, des Kunden oder von Dritten. Vielleicht liegt an den jeweiligen Anschlüssen auch zum Beispiel ein Fehler in der Inhouse-Verkabelung, ein Hardware-Thema (Telefonanlage, Router, Modem, usw.) oder ein Konfigurationsfehler von Seiten des Kunden vor“, schreibt Vodafone.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe