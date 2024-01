AfD informiert in Drolshagen: Spontaner Protest der Bürger

Drolshagen Wegen eines Infostandes der AfD in Drolshagen kam es auf dem Marktplatz zu einer spontanen Protestaktion der Bürger. Die Polizei war vor Ort.

Auf dem Drolshagener Marktplatz war am heutigen Samstag, 20. Januar, ein genehmigter Infostand der Partei Alternative für Deutschland (AfD). Spontan haben sich rund 60 Bürgerinnen und Bürger aus Drolshagen zusammengefunden, sich zum Protest auf dem Marktplatz eingefunden und mit Liedern gegen die AfD und Nationalsozialismus protestiert. „Kornblumenblau ist der Himmel am herrlichen Rheine. Kornblumenblau ist die Farbe der Ausländerfeinde, drum demonstrieret! Dräulzer, seid schlau, sonst seid am Ende auch ihr kornblumenblau“, so ein Text der singenden Bürger.

Nach Informationen der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Olpe gab es keine Vorfälle, Strafanzeigen lägen nicht vor. Es ist von einem störungsfreien Verlauf die Rede. „Das ist alles friedlich verlaufen“, so die Polizei im Gespräch mit unserer Zeitung. „Sowohl auf der Seite der AfD als auch auf der Seite der Gegenversammlung vor Ort.“ Die Versammlung ist mittlerweile beendet.

Zuvor wurde in einer Facebook-Gruppe auf den Infostand der AfD aufmerksam gemacht. „Wir Drolshagener sammeln uns nun ebenfalls auf dem Marktplatz, um der AfD zu zeigen, dass wir mehr sind“, hieß es dort. „Wir würden uns freuen, wenn noch einige dazustoßen und wir Drolshagener gemeinsam friedlich gegen Rechte und Nazis unsere Meinung kundtun.“

