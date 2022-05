Affenpocken: So schätzt ein Olper Arzt die Situation ein

Kreis Olpe. Sind Affenpocken gefährlich? Panik sei nicht angebracht, meint Dr. Martin Junker, Arzt in Olpe. Dennoch sollten sich Gesundheitsämter wappnen.

Folgt nach Corona nun die zweite Pandemie? Zuletzt häuften sich die Meldungen über die Ausbreitung der Affenpocken. Mittlerweile ist die Viruserkrankung auch in Deutschland angekommen. Nach Angaben der Datensammlung von „Global Health“, einem internationalen Netzwerk von Wissenschaftlern, gibt es aktuell (Stand: 25. Mai) zwölf Fälle in Deutschland. Das RKI schätzt nach derzeitigen Erkenntnissen die Gefährdung für die breite Bevölkerung als gering ein. Und auch Dr. Martin Junker, Hausarzt in Olpe und Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (Bezirksstelle Lüdenscheid) meint: „Eine Panikmache ist völlig unsinnig.“

Affenpocken sind nicht so infektiös wie das Corona-Virus

Laut RKI sind Affenpocken eine seltene, vermutlich vor allem von Nagetieren auf den Menschen übertragene Viruserkrankung. Übertragungen von Mensch-zu-Mensch sind selten, aber möglich, vor allem bei engem Kontakt. Ursprünglich sind die Affenpockenviren bei Nagetieren in West- und Zentralafrika verbreitet. Das Besondere an der aktuellen Situation: Die Betroffenen sind vorher nicht – wie sonst bei Erkrankungsfällen in der Vergangenheit – in afrikanische Länder gereist waren, in denen das Virus auftritt. Dementsprechend wird angenommen, dass viele Übertragungen offenbar im Rahmen von sexuellen Aktivitäten erfolgt sein könnten.

„Anders als bei Corona, wo das Virus per Aerosole übertragen wird, ist das Ansteckungsrisiko bei Affenpocken bei Weitem nicht so hoch“, so Dr. Martin Junker, der am Mittwoch zu Gast beim Deutschen Ärztetag in Bremen war. Durch die erhöhten Hygienevorschriften der Corona-Pandemie – Abstand, Maske, Desinfektion – werde sich das Virus, das in erster Linie über engen Körperkontakt übertragen wird, wahrscheinlich nicht so stark ausbreiten. „Affenpocken sind kein relevantes Thema für die breite Bevölkerung“, meint Dr. Junker.

Risikopatienten, wie zum Beispiel Ältere, seien darüber hinaus durchweg gegen die Pocken geimpft. Während der Impfkampagne gegen die echten Pocken wurde vielen Menschen das Vaccinia-Virus verimpft. Es ist dem Erreger der Pocken so ähnlich, dass er Geimpfte auch gegen die Pocken schützt. Diese sogenannte Kreuzprotektion ist zu 85 Prozent bei Affenpocken wirksam. Die Pflicht zur Erstimpfung wurde in der BRD 1976 und in der DDR 1982 jedoch aufgehoben. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte die Pocken bereits 1980 für ausgerottet. Jüngere sind demnach nicht mehr unbedingt gegen die Pocken geimpft. Sollte das jetzt nachgeholt werden? „Nein“, sagt Dr. Junker entschieden. Die niedrige Übertragbarkeit und der überwiegend milde Verlauf rechtfertige keine Massenimpfung. Dennoch sollten die Behörden sensibilisiert werden, so Dr. Junker. „Die Gesundheitsämter müssen sich wappnen, damit sie nicht so überrascht werden wie bei der Pandemie.“

Gesundheitsminister empfiehlt 21-tägige Quarantäne

Von verängstigten Bürgern im Kreis Olpe wegen des Themas „Affenpocken“ könne keine Rede sein, sagte Michael Färber, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwochmorgen: „Wir verspüren hier im Kreis keine große Aufgeregtheit. Es gab bisher keinen einzigen besorgten Anruf.“ Das Thema sei zwar in der Öffentlichkeit präsent und Bundesgesundheitsminister Lauterbach habe auch etwas dazu gesagt, aber: „Die Anzahl der Fälle ist noch überschaubar. Noch ist nicht klar, wie das RKI sich dazu positioniert. Lauterbach hat von einer 21-tägigen Quarantäne gesprochen.“

Sollte im Kreis Olpe ein Fall auftreten, seien die diagnostizierenden Hausärzte bzw. die Labore verpflichtet, einen solchen Fall dem Gesundheitsamt zu melden. Wie dann zu verfahren sei, konnte Färber noch nicht sagen: „Wir haben das bisher auch nur durch die Presse vernommen, dass Lauterbach von der 21-tägigen Quarantäne gesprochen hat.“ Eine spezielle Verordnung dazu habe das Kreisgesundheitsamt nicht: „Ich rechne aber damit, dass man das Thema jetzt anpacken wird. Noch sind wir aber nicht soweit.“ Handlungsanweisungen von Bund und Land gebe es bislang nicht.

