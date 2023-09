AG Miteinander aus Elspe mit Ehrenamtsmedaille NRW geehrt

Lennestadt/Kreis Olpe. Seit über 50 Jahren kümmert sich die AG Miteinander aus Elspe um behinderte Menschen. Dafür bekam die AG jetzt Ehrenamtsmedaille NRW verliehen.

Herzlichen Glückwunsch nach Elspe. Die AG Miteinander aus Elspe wurde am Montagabend im Landtag in Düsseldorf für ihr unermüdliches, langjähriges Engagement in der Inklusions- und Behinderten-Arbeit mit der Ehrenamtsmedaillie NRW 2013 ausgezeichnet. Hilde Schulte-Schmies, „die gute Seele des gesamten Teams“, nahm die Auszeichnung in einer Feierstunde aus den Händen von Landtagspräsident André Kuper entgegen.

Gewürdigt werden mit der Medaille Personen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise durch ehrenamtliches Engagement für die Demokratie, die Belange ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger oder für das Gemeinwohl verdient gemacht haben. Die Ehrenamtsmedaille ist mit 15.000 Euro dotiert.

Dass der Preis in die richtigen Hände gegangen ist, steht außer Frage. Die AG Miteinander betreibt Inklusion schon länger, als es diesen Begriff überhaupt gibt. Sie bringt seit fast 50 Jahren im Kreis Olpe Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Dr. Gregor Kaiser (Grüne), MdL, aus Oberelspe hatte die AG Miteinander für den Preis vorgeschlagen und gratulierte am Montag als einer der Ersten: „Das Leben feiern, Inklusion leben. Seit fast 50 Jahren in Lennestadt und darüber hinaus ist die AG Miteinander aktiv. Hilde Schulte-Schmies ist Motor und gute Seele. Es ist bemerkenswert, was sie und die AG geschafft habe. Diesen Preis haben sie mehr als verdient“, freute sich der Landtagsabgeordnete.

Die AG (Aktionsgemeinschaft) Miteinander Elspe wirkt weit über das Stadtgebiet hinaus und macht keine Unterschiede beim Grad der Behinderung. Die Behinderungen sind sowohl körperlicher als auch geistiger Art. Auch schwerst und mehrfach behinderte Menschen werden eingebunden. Der Radius der Teilnehmenden erstreckt sich dabei auf den gesamten Kreis Olpe.

Mindestens einmal monatlich finden unterschiedliche Treffen statt, wie z.B. Tanzabende, Spieleabende, Kochabende oder Karnevalsveranstaltungen. Ca. 25 Ehrenamtliche sind inzwischen als fester Kern der AG monatlich im Einsatz und betreuen bei den AG-Treffen bis zu 100 Menschen mit Behinderung. Darüber hinaus ist es der AG gelungen, die örtlichen Vereine in die Treffen einzubinden. Ein eigenes AG-Schützenfest wird zusammen mit Unterstützung des örtlichen Musikvereins jedes Jahr gefeiert. Auch Kegeln bei der Feuerwehr, Sport und Spiel beim Sportverein, Gala-Abende, Kino-, Theater- und Museumsbesuche sowie mehrtägige Ausflüge gehören immer wieder zum Programm.

Zwischen den Mitgliedern ohne Behinderung und den Mitgliedern mit Behinderungen sind viele Freundschaften und vertrauensvolle Bindungen entstanden, die auch über die AG-Veranstaltungen hinaus gepflegt werden. Es wird gemeinsam gelacht, geredet, getanzt, gesungen und geweint. Die gesamte Bandbreite an Emotionen und menschlichem Miteinander finden Raum und Zeit bei den Veranstaltungen der AG Miteinander Elspe.

Ihre Wurzeln hatte die AG (Aktionsgemeinschaft) Miteinander in der Katholischen Jugendbewegung (KJG). Damals beschlossen drei junge Menschen ohne Behinderung, Menschen mit Behinderung „sichtbar“ zu machen und in die Mitte der Gesellschaft zu holen, was damals keine Selbstverständlichkeit war.

Ziel war es, sowohl den behinderten Menschen einige Stunden außerhalb der häuslichen Umgebung zu ermöglichen als auch die Entlastung der Eltern bzw. Betreuenden. Dieses Angebot war damals außergewöhnlich. Die Organisatoren Hilde Schulte-Schmies, Josef Schuppert und Heinz Griese waren damals Gründer und vor allem Hilde Schulte-Schmies bis heute Antrieb und Motor der AG Miteinander. Sie trug und trägt mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Organisationskraft zum dauerhaften Fortbestand der Aktionsgemeinschaft bei. Sie hält die Fäden zusammen, ist erste Ansprechpartnerin für die behinderten und nicht behinderten Mitglieder der AG.

Die Organisatoren der Aktionsgemeinschaft Miteinander Elspe haben es über Jahrzehnte geschafft, Menschen mit Behinderung aus ihrer Isolation zu holen und im dörflichen Geschehen sichtbar zu machen. Dabei ist die AG stets offen geblieben für jeden, der Lust und Interesse hat, mitzumachen.

Insgesamt wurden sieben Preisträger aus NRW aus 85 Bewerbungen ausgewählt und mit der Ehrenamtsmedaille ausgezeichnet.

