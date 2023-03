Aggressiver Mann bespuckt und schlägt in Attendorn Passanten

Attendorn. Ein unbekannter Mann hat grundlos Passanten in Attendorn angegriffen. Es liegt eine Beschreibung des Täters vor. Polizei bittet um Hinweise.

Gleich mehrere Geschädigte zeigten am Freitagnachmittag (17.03.2023) das Verhalten eines unbekannten Täters an. Zwischen 14:58 Uhr und 15:10 Uhr griff vermutlich der gleiche Mann unvermittelt und grundlos Passanten im „Ennester Weg“, in der „Niederste Straße“ und im „Nordwall“ an. Die vier männlichen und weiblichen Geschädigten im Alter zwischen 13 und 19 Jahren wurden von dem Täter zum Teil bespuckt, geschlagen und getreten. Sie erlitten leichte Verletzungen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich

ca. 25-30 Jahre

ca. 175-185 cm groß

brauner Bart

kurz geschorene dunkle Haare

vermutlich südosteuropäische Herkunft

schwarze Jeans

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

