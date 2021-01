Aktenzeichen XY berichtet über Raubüberfall in Lennestadt

Lennestadt. Eine Seniorin wurde im Februar in ihrem Haus in Lennestadt brutal überfallen. Jetzt erhofft sich die Polizei neue Hinweise von Fernsehzuschauern.

Durch einen Beitrag in der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY“ erhofft sich die Polizei im Kreis Olpe neue Hinweise zu einem brutalen Raubüberfall aus dem Februar. Eine alleinstehende Seniorin war in ihrem Haus in Lennestadt-Grevenbrück ausgeraubt worden. Die Täter sind noch immer auf der Flucht.

Die Unbekannten drangen am 16. Februar gegen 2 Uhr durch die Garage in das Haus im Gerichtsweg ein. Sie rissen die Bewohnerin aus dem Schlaf und drohten ihr Gewalt an, sollte sie nicht Bargeld sowie die Schlüssel für einen Safe herausgeben. Anschließend fesselten sie die Frau und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Fall sorgte für bundesweites Aufsehen, so dass die ermittelnde Staatsanwaltschaft sich von der Veröffentlichung einiger Details in der Sendung „Aktenzeichen XY“ neue Spuren erhofft. Angesprochen werden insbesondere Menschen, die bisher nicht erreicht wurden. Außerdem sollen Beutestücke vorgestellt werden. Die Sendung wird am Mittwoch, 13. Januar, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 6060 bzw. der -0 (Vermittlung).