Albtraum für Bewohner: Einbruch am helllichten Tag

Attendorn/Wenden. Wieder gab es zwei Einbrüche im Kreis Olpe. In Attendorn schlugen die Täter vermutlich am helllichten Tag zu.

Es ist ein AIptraum für jeden Wohnungseigentümer. Am Donnerstag (19. Oktober), zwischen 11 und 20.30 Uhr stieg ein unbekannter Täter in der Straße „Osterschlah“ in ein Wohnhaus in Ennest ereignet. Ein Zeuge stellte fest, dass das Fenster zu einem Wohnhaus geöffnet war, obwohl die Bewohner abwesend waren.

Bei einer Nachschau durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass der Täter das Fenster zum Wohnhaus aufgehebelt und sich so Zugang zu den Räumen verschafft hatte. Im Inneren wurden zahlreiche Schränke und Räume durchsucht. An dem Fenster und einer weiteren Tür entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Der genaue Wert der Tatbeute lässt sich noch nicht beziffern, da die Anwohner nicht anwesend waren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Gerade jetzt, zu Beginn des Herbstes, werden die Tage wieder länger und es wird wieder früher dunkel. Mit der „dunklen Jahreszeit“ beginnt auch wieder die Hochsaison der Einbrecher. Wer sich rechtzeitig informieren will und wissen möchte, wie der Einbruchschutz erhöht werden kann, kann dies unter dem folgenden Link https://olpe.polizei.nrw/kriminalpraevention-im-kreis-olpe. Die Berater der Einbruchsprävention der Kreispolizeibehörde Olpe stehen ebenfalls für Fragen zur Verfügung.

Einbruch in Arztpraxis

auch in Wenden waren Einbrecher am Werk. Ein unbekannter Täter stieg am Donnerstagabend zwischen 22.30 und 22.45 Uhr am Donnerstag (19. Oktober) in eine Arztpraxis in der Hauptstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlug der Unbekannte dafür die Glasscheibe eines Fensters ein und verschaffte sich so Zugang zu den Praxisräumen. Anschließend durchsuchte er die Räume und nahm eine Kasse mit Bargeld mit. Er flüchtete aus dem Gebäude in unbekannte Richtung. Es entstand Sach- sowie Beuteschaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren.

Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

