Aldi in Drolshagen will größer werden

Aldi Nord plant eine Vergrößerung der Verkaufsfläche am Standort Drolshagen, In der Hützenau 2.

Der Aldi-Markt in Drolshagen „In der Hützenau“ wird größer. Wie Recherchen unserer Redaktion ergaben, will der Discounter-Riese Aldi-Nord die Filiale am Rande der Stadt um rund 200 Quadratmeter Verkaufsfläche erweitern, auf dann 1.000 Quadratmeter. Über das Bauvorhaben und Details wollte die Aldi Immobilienverwaltung GmbH in Radevormwald, die auch für den Aldi-Neubau in Olpe verantwortlich war, noch keine Details preisgeben.

Nichtöffentlich

Die Information des Aldi-Bauprojektes steht unter anderem auf der Tagesordnung im nichtöffentlichen Teil der nächsten Sitzung des Drolshagener Ausschusses „Stadtentwicklung und Umwelt“, die am Dienstag, 24. November (17 Uhr) im Dorfgemeinschaftshaus Germinghausen stattfindet. Dass der Aldi in der Hützenau größer werden will, taucht auch in der aktualisierten Fassung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes Drolshagen auf, das ebenfalls Thema im Ausschuss ist.