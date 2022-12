Alkohol am Steuer: 32-Jähriger fährt gegen zwei Leitpfosten

Olpe/Wenden. In Wenden ist ein 32-Jähriger mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Der Mann hatte Alkohol getrunken.

Am Mittwoch (28. Dezember) hat sich gegen 16:15 Uhr auf der L 512 zwischen Rothemühle und Gerlingen ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei befuhr ein 32-Jähriger die Landstraße und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der Autofahrer wurde dabei verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Ein im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest wies einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit auf. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizisten schrieben eine Anzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. An dem Pkw entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Eurobereich. Zudem entstand an dem Straßenschild und den Leitpfosten Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Neben den Einsatzkräften der Polizei war die Feuerwehr vor Ort und reinigte die Fahrbahn.

Absolute Fahruntüchtigkeit

Ein weiterer Fall mit Alkohol am Steuer ereignete sich in der Nacht (29. Dezember). Polizeibeamte haben gegen 01:10 Uhr eine 52-jährige Pkw-Fahrerin in der Straße Frankenhagen angehalten und kontrolliert. Die Beamten hatten die Autofahrerin zuvor beobachtet, wie sie mit ihrem Pkw auffällig weit links die Bundesstraße 54 in Richtung Rhode befuhr. Aufgrund deutlicher körperlicher Anzeichen, die auf eine Alkoholisierung hindeuteten, führten die Polizisten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser wies einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit auf.

Die Beamten brachten die 52-Jährige daraufhin zur Polizeiwache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem sie eine Anzeige, stellten den Führerschein sicher und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

