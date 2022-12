Blaulicht Alkohol am Steuer – Zwei Unfälle in Lennestadt

Lennestadt. Zwei Unfälle mit Sachschäden ereigneten sich im Raum Lennestadt über die Weihnachtstage. Beide Male war Alkohol im Spiel.

Unter dem Einfluss von Alkohol hat die Polizei am Freitag (23. Dezember) sowie am Dienstag (27. Dezember) zwei Unfälle mit Sachschäden aufgenommen. Zunächst ereignete sich am Freitag gegen 23 Uhr ein Unfall eines 37-jährigen Autofahrers auf der Straße „In den Höfen“ in Altenhundem. Dabei wollte der Pkw-Fahrer mit seinem Wagen vor einer Gaststätte einparken. Dafür musste er jedoch seinen Wagen zurücksetzen und stieß dabei gegen ein Werbeschild. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen von Alkoholkonsum fest. Daraufhin wurde der Fahrer zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein und untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen. An dem Werbeschild und dem Fahrzeug entstand Sachschaden im jeweils dreistelligen Eurobereich.

Ein weiterer Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich heute Nacht gegen 00:25 Uhr auf der B 55 in Elspe. Dabei befuhr ein 40-Jähriger die Bundesstraße in Richtung Oberelspe. Einer Streifenwagenbesatzung fiel dabei auf, dass der Fahrer in Schlangenlinien fuhr. Als die Beamten Anhaltesignale setzen wollten, kollidierte das Auto bereits mit einer Verkehrsinsel und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Der Fahrer setzte allerdings seine Fahrt fort, konnte aber anschließend durch Anhaltesignale gestoppt werden. Bei der Fahrzeugkontrolle ergaben sich weitere Anzeichen, die auf den Konsum von Alkohol hinwiesen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit.

Blutprobe auf der Wache

Die Polizisten brachten den 37-Jährigen zur Blutprobenentnahme auf die Wache. Zudem beschlagnahmten sie den Führerschein, untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben eine entsprechende Anzeige. Es entstand Sachschaden an der Verkehrsinsel im dreistelligen sowie am Pkw im vierstelligen Eurobereich.

