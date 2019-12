Als die Stadt Olpe noch etliche Cafés und Konditoreien hatte

Dem Café Lüning gehen die Mitarbeiter aus. Langfristig droht die Schließung des Cafébetriebs: Diese Nachricht unserer Zeitung Anfang des Monats ließ aufhorchen, denn mit ihr schwingt ein großes Stück Geschichte.

Schließlich ist der Name Lüning mit einer langen Olper Café- und Konditortradition verbunden. Ebenso wie mit dem Namen Peter Zeppenfeld, der zum Ende des Jahres sein Café im St. Martinus-Hospital schließen wird. Grund genug, einmal zurückzuschauen in eine Zeit, in der es in Olpe Kuchen, Sahnetorten, Teegebäck aus Meisterhand in fast jedem Straßenzug gab.

Die Reise startet mit einem gewaltigen Schritt in die Vergangenheit bis zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert – ohne kommt diese Geschichte nicht aus. „Immer frisch und immer gleich. Café Schmelzer, Tante Eich“, war ein stadtbekannter Spruch, an den sich die älteren Bürger sicher noch heute erinnern.

Tante Eich, das war die Tochter von Konditor Peter Eich, der an der Ecke Winterbergstraße/In der Wüste, dort wo sich heute der kleine Biergarten der Gaststätte Anno 1811 befindet, ein Café betrieb. In welchem Jahr der Schönauer nach Olpe kam und sein Café eröffnete, steht nirgendwo geschrieben. Es muss aber um die Jahrhundertwende gewesen sein.

Tochter des Postagenten

Denn ein altes Foto des Hauses zeigt noch den Straßennamen „Am Winterberg“, den es bis 1912 gab. Peter Eich war verheiratet mit einer Wilhelmina Weingarten aus Wenden, Tochter des Bauern und Postagenten Wilhelm Josef Weingarten. Aufgrund fehlender Nachkommenschaft verkaufte Peter Eich sein Café an den Olper Konditor Herrmann Schmelzer, damit verbunden ein lebenslanges Wohnrecht für seine einzige Tochter Maria, die dann als „Tante Eich“ sozusagen zum festen Inventar von Café Schmelzer wurde. „Eichs waren bekannt für ihren Honigkuchen und hatten damit auch immer einen Stand auf der Wendschen Kirmes“, erinnert sich Herrmann Schmelzers Sohn Ulrich, der heute in Drolshagen wohnt.

1962 wurde das Haus mit der Verbreiterung der Hauptverkehrsstraße abgerissen und Café Schmelzer zog nach gegenüber in das ehemalige Hotel Kante, das 1965 einen kompletten Umbau erfuhr. „Wir hatten keine Genehmigung für einen Abriss, also ließ man lediglich das Dach stehen und baute das Übrige inklusive Keller neu. Der hintere Teil nach Harnischmachers hin blieb bestehen.“

Das Café Schmelzer übernahmen im Jahr 1975 dann Lünings, die aus Iserlohn stammen und heute die weltberühmten Olper Butterbrezeln, deren Rezept einst Theodor Gastreich aus Amerika mitbrachte, produzieren. Die beiden Familien hatten engen Kontakt über die Konditoreninnung.

Zigarre und ein Stück Torte

Zählt man die Cafés und Konditoreien, die in Olpe während des letzten Jahrhunderts ansässig waren, kommt man auf eine stolze Zahl. Mindestens acht waren es in der reinen Kernstadt in der Zeit bis weit nach dem zweiten Weltkrieg. Hier saß man gemütlich bei einem Kännchen Kaffee und einem Stück Torte, plauschte über die Tagesereignisse, rauchte Zigarre und blätterte in der Presse.

Café Zeppenfeld. Foto: Birgit Engel

Als Café Mund an der Ecke Felmicke/Rochusstraße 2009 schloss – aufgrund der Nähe zum Friedhof war es ein beliebter Ort für unzählige Trauerkaffees – endete damit die Geschichte eines 176 Jahre alten Familienunternehmens.

Nicht ganz so alt, aber ebenfalls um die Jahrhundertwende entstand das Café Zeppenfeld am Kurkölner Platz. Dessen Gründer Edmund Zeppenfeld, wie Peter Eich ebenfalls ein Wendscher aus Schönau, kaufte das 1853 erbaute Haus an der Ecke Kölner Straße/Mühlenweg im Jahr 1898 und eröffnete sein Central-Café.

Nachfolger war Sohn Franz Zeppenfeld - Vater von Konditormeister Peter Zeppenfeld -, der das durch den Bombenangriff im März 1945 völlig zerstörte Gebäude wieder aufbaute. „Mein Mann und sein Neffe Wolfgang Kemper klopften 20.000 alte Ziegelsteine für den Neubau“, erinnert sich Anneliese Zeppenfeld, die eine Karte von der Wiedereröffnung 1951 in ihrem Album aufbewahrt. „Neueingerichtetes Café, gemütliche Räume“, so wirbt die Postkarte aus dieser Zeit. 1977 ging Franz Zeppenfeld im Alter von 65 Jahren in Rente und schloss sein Geschäft.

Sohn Peter, geboren 1966, war mit elf Jahren für die Nachfolge noch zu jung. Gleichwohl schlug sein Herz für das Handwerk seines Vaters von klein auf. „Wenn Peter aus dem Kindergarten kam, ging er sofort in die Backstube“, erzählt Anneliese Zeppenfeld. In die Räume zogen Schuhmachermeister Reißner.

Die Olper könnten erzählen

Fragt man die älteren Olper nach den früheren Cafés, erzählen sie viel von Holterhoffs im Geburtshaus von Maria Theresia Bonzel. Hier gab es regelmäßig Tanznachmittage. Unvergessen sind auch Köster in der Franziskanerstraße, Kost am Markt und Heckelsberg in der Kurfürst-Heinrich-Straße. Und dann gab es noch Hundt in der Martinstraße, wo heute das Caritas-Zentrum steht.

Ein richtiges Original war Robert Gastreich (vormals Anton Gastreich, daneben gab es noch Franz Gastreich), Konditormeister und Wirt in einer Person, dessen Café und Schankstube „Zum schlafenden Ehepaar“ – so sagte der Olper Volksmund – , nicht nur wegen der Bierdeckel-Portraits bekannt war: Bis auf Lüning gibt es an all diese Cafés nur noch die Erinnerung.

Wieviel könnten die Olper wohl von ihnen erzählen? Im „Adressbuch für die Stadt und den Kreis Olpe“ von 1899 findet sich noch eine Geschäftsanzeige der Konditorei und Kaffee-Wirtschaft eines gewissen Carl Stosch, der für Siegerländer Zwieback wirbt.

Und dann war da ja noch das Waldcafé im Osterseifen. Dort kehrte man ein auf dem Weg zum Waldfest in Siele.