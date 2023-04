Altenhundem: 19-Jähriger stiehlt Kissenbezüge im Supermarkt

Altenhundem. Nachdem ein Mitarbeiter eines Supermarkts in Altenhundem einen jungen Mann beim Diebstahl beobachtet, informiert der Zeuge sofort die Polizei.

Am Donnerstag (13. April) hat sich gegen 20:45 Uhr ein Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße Lennewiesen in Altenhundem ereignet. Dabei beobachtete ein Mitarbeiter einen Unbekannten, der mit gefüllten Taschen an dem Kassenbereich vorbei ging, ohne zu bezahlen. Als der Angestellte ihn ansprach, flüchtete der Tatverdächtige.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung trafen Polizeibeamte einen Mann an, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Er gestand den Diebstahl von zwei Kissenbezügen. Die Polizeibeamten durchsuchten den 19-Jährigen, wobei sie ein Einhandmesser fanden. Dieses sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Die Polizisten schrieben eine entsprechende Anzeige.

