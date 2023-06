Altenhundem: Ab sofort Tempo 70 auf der B 236 bis Kickenbach

Altenhundem. Auf der B 236 in Altenhundem wird zu viel gerast. Tempo 70 soll Anlieger und Radfahrer schützen.

Die ersten Häuser im neuen Baugebiet im Bereich des alten Tura-Sportplatzes werden gerade hochgezogen. Die neue Straße „Am Tura-Sportplatz“ ist an die B 236 angebunden. Bereits 2021 hatte die CDU-Ortsunion Altenhundem auf die gefährliche Verkehrssituation dort hingewiesen. „Auf dem Straßenabschnitt von Kickenbach kommend wird im Einmündungsbereich oft zu schnell gefahren. Nicht selten passieren die Fahrzeuge noch mit überhöhter Geschwindigkeit den Ortseingang“, so die CDU.

Die Ortsunion hatte 2021 sowohl mit dem Landesbetrieb Straßenbau wie auch mit der Stadt Lennestadt Kontakt aufgenommen und sich dafür eingesetzt, die Verkehrssituation am Ortsteingang durch eine entsprechende Maßnahme zu entschärfen. Eine Fahrbahnverschwenkung ähnlich wie bei den Ortseingängen in Bilstein oder Oberelspe ist der langfristige Wunsch. Autofahrer würden so zum rechtzeitigen Abbremsen gezwungen.

Ein Zwischenziel wurde jetzt erreicht: Auf der gesamten Strecke zwischen Altenhundem und Kickenbach wurde die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert. Carsten Schmidt, Ratsherr aus Altenhundem: „Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist ein wichtiger Zwischenschritt. Das verringert auch die Lärmbelastung der Anwohner und erhöht die Sicherheit für Fahrradfahrer auf der Lenne-Route. Aber wir bleiben bei der Fahrbahnverschwenkung am Ball.“

