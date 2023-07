Daumen hoch: Alexander und Anna Stupperich regieren ab sofort als Königspaar in Altenhundem.

UPDATE Schützenfest in Altenhundem: Das ist der neue Schützenkönig

Altenhundem. Der 34-Jährige Alexander Stupperich setzte sich am Montag gegen zwei Mitbewerber durch. Im letzten Jahr verpasste er die Königswürde noch knapp.

Am Ende war es Glückssache. Nach gut eineinhalb Stunden hing nur noch ein kümmerlicher Vogelrest im Altenhundemer Kugelfang. Vor allem Mitbewerber Klaus Lindemann hatte Treffer um Treffer auf den Vogel gesetzt, auch Dirk Büdenbender hatte gute Aktien im spannenden Dreikampf. Doch der dritte im Bunde, Alexander Stupperich, den seine Freunde nur „Baddle“ nennen, setzte mit dem 107. Schuss den finalen Treffer und ist nun neuer Schützenkönig in Altenhundem. Der 34-jährige Ben­olper war letztes Jahr bereits „Vize-König“. Neue Königin ist seine Ehefrau Anna (29). Das Paar lebt gemeinsam mit Sohn Fiete (1) in Kirchhundem-Benolpe.

+++ Lesen Sie hier: Schützenfeste im Kreis Olpe – Alle Majestäten im Überblick +++

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich König werde, die anderen haben alle so gut getroffen“, sagte der IT-Administrator bei der Firma Hensel in Altenhundem. Und auch seine Frau Anna blieb bis zum Ende gelassen. „Der trifft nie“, gab sie nicht viel auf die Schießkünste ihres Mannes. Denkste! Um 11.41 Uhr fiel der letzte Span zu Boden, der König riss die Arme nach oben, rief ein befreiendes „Ja“ und freute sich nach allen Regeln der Kunst.

Schützenfest-Montag in Altenhundem, die Stimmung war grandios. Foto: Volker Eberts

Die Menge in der gut besuchten Sauerlandhalle freute sich mit den neuen Majestäten. Dass die beiden feiern und richtig Stimmung und Party machen können, dafür sind sie bekannt. Ebenso jubelte die 2. Corporalschaft „Altstadt“, die nun wieder den König stellt.

Die neue Königin, die als geborene Thöne aus einer echten Altenhundemer Schützendynastie stammt, brauchte Minuten, bis sie nach dem ersten Gratulationsmarathon endlich die Bühne der Sauerlandhalle erreicht hatte und ihren „König“ in die Arme schließen konnte. Dann dirigierten beide traditionell den Musikverein Harmonie Dünschede beim Festmarsch „Tochter Zion“.

+++ Lesen Sie hier: Altenhundem – Die schönsten Bilder vom Schützenfest-Montag +++

„Die Zipfelmützen regieren jetzt Altenhundem“ rief die Königin von der Bühne, denn beide sind im Karneval bei den Lennestädter Zipfelmützen aktiv.

Tuba beim Musikverein Rahrbach

Die neue Majestät hat noch mehr Talente zu bieten. Als 2. Vorsitzender des Schützenvereins Benolpe engagiert er sich für das Schützenwesen ebenso wie für die Blasmusik. Im Musikverein Rahrbach bläst er die Tuba. Bis vor drei Jahren war er noch als Fußballer des SV Rahrbachtal aktiv, wirkt dort jetzt noch als Torwarttrainer mit.

„Ich bin einfach nur glücklich“, sagte die neue Majestät nach dem Königsschuss und schickte einen Gruß an die Familie in Benolpe, besonders an Mutter Lisa: „Es ist schade, dass meine Mutter heute aus gesundheitlichen Gründen nicht hier sein kann, aber nächstes Jahr feiern wir zusammen.“

Kurios: Erst vor zwei Wochen hatte sich der neue Königsclub „100 Prozent“ gegründet, wuchs am Wochenende von drei auf 15 Mitglieder und stellt nun bereits den König. Solch eine Leistung ist schon mehr als 100 Prozent.

Den Apfel des Altenhundemer Schützenvogels schoss Dirk Büdenbender, das Zepter Eric Thöne, der Bruder der Königin, und die Krone Jeremy Martin.

Am Montagnachmittag präsentierte sich das neue Königspaar nach seiner Krönung auf dem Rathausbalkon samt Hofstaat im Festzug den vielen Schaulustigen am Straßenrand, die fleißig Applaus spendeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe