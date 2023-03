Altenhundem: Einbruch in Kita geht schief - hoher Schaden

Altenhundem. Rein kamen sie nicht, die unbekannten Einbrecher. Aber der Sachschaden am Kita-Gebäude ist hoch.

Unbekannte Täter haben versucht, am Wochenende, zwischen Freitag und Montag, in den St. Marien-Kindergarten „An der Schmiede“ in Altenhundem einzubrechen. An mehreren Fenstern und Türen konnten Beschädigungen durch Hebelversuche festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Telefon-Nr. 02761/9269-0 entgegen.

+++ Auch interessant: Frontal-Kollision im Repetal - Beide Fahrer im Krankenhaus +++

In vielen Fällen - wie auch hier - bleibt es bei einem Einbruchversuch, weil Täter nicht in die Wohnungen oder Häuser gelangen. Die Polizei rät: Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Die Technischen Fachberater im Kommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz beraten Sie dazu neutral und kostenlos. Weitere Informationen hält die Polizei Olpe auch unter folgendem Link bereit: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Olpe